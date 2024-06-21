Блогер Олег Володченко выложил в сеть забавный ролик. На нем он показал, как правильно фотографироваться на лавандовом поле. Сеть надрывает животы.

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Советы для съемки на миллион

На ролике Олег Володченко в пародийной манере продемонстрировал, какими бывают съемки и что видит фотограф во время таких фотосессий. Сразу же отмечаем, что все это снято в шутку, а цель такого видео – поднять настроение. Вот несколько фраз, которые озвучил блогер:

"А про рабочую сторону помним, да?";

"О, я так в пинтересте видела (подбрасывает лаванду – Gentelmen 24)... так";

"Я ноги не побрила, в фотошопе потом зарисуете? Не будет видно?";

"Руки куда мне деть?";

"Фотку покажите. Фотку покажите, как я вышла";

"А второй подбородок не видно? Я шею вытяну вперед. Так не видно?";

"А давайте я так покручусь, а вы сфоткаете..."

Пародия на фотосессию на поле лаванды: смотрите видео

Сеть взорвалась шутками в ответ на этот ролик. Пользователи инстаграма обратили внимание на то, что увиденное слишком сильно похоже на реальную жизнь. А еще выразили благодарность блогеру за его работу:

"Я не могу... просто рыдаю с этих видео! Один только прокол – женщина никогда, слышите НИКОГДА не поедет на фотосессию с небритыми ногами. Если дома не успела – по дороге пинцетом выщипает. А так, видео – ржач";

"Вы еще живот забыли втянуть... Для стройности. Спасибо! Давно так не смеялась...";

"Венок – это ваше! Не снимайте его. Так и ходите";

"Непревзойденно! У вас талант актера. А главное, это позитив, который вы передаете своей аудитории. Это сегодня так нужно людям! Восхищаюсь вами!";

"В этих видео каждая узнает себя. Спасибо, вы невероятный!";

"Это капец. Аж шею вытянула вперед, когда про второй подбородок услышала. Гениально!!!"

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А у вас еще нет фотографий в лаванде? Тогда мы идем к вам!