Цю вправу ще називають ретро-ходьба, і вона справді може принести багато користі. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.
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Навіщо ходити задом наперед і що дасть вашому тілу ця вправа
Ходьба – це чудова вправа, яка не потребує вкладень грошей і корисна для психічного та фізичного здоров'я. А ходьба задом наперед має свої унікальні переваги – наприклад, допомагає захистити мозок або впоратися з болем.
Цей спосіб ходьби, що походить з Китаю, активує біомеханіку тіла не так, як ми звикли. Він зменшує навантаження на колінні суглоби, одночасно розвиваючи силу, спритність та гнучкість у певних частинах тіла. А ще він спалює більше калорій, ніж звичайна швидка ходьба.
Ретро-ходьба або ходьба задом наперед – чудова вправа, що має низку унікальних переваг / Фото rawpixel.com@freepik
Клівлендська клініка наводить такі аргументи, чому вам варто спробувати ходити задом наперед:
- Ви зміцнюєте різні м'язи. Наші тіла звикли постійно використовувати одні й ті ж м'язи, оскільки ми ходимо і тренуємося однаково, тому зміна формату може принести кращі результати. Також ви можете працювати над тими ж м'язами, але по-іншому, активуючи різні частини ніг, що допоможе збільшити силу м'язів ніг, оскільки змушує їх працювати більше.
- Ви спалюєте більше калорій. Ходьба задом наперед може збільшити кількість спалених калорій за той самий проміжок часу, тому що це незвичний для вас спосіб пересування, і вашому тілу доводиться докладати додаткових зусиль, що призведе до збільшення частоти серцевих скорочень.
- Ви запобігаєте болю в суглобах. Рух, який ми робимо під час ходьби назад, дозволяє активувати квадрицепс, що допомагає забезпечити більшу підтримку колін і поглинати удар, при цьому збільшується діапазон рухів у стегні. Завдяки цьому ви можете відчувати менше болю або навіть його, якщо він у вас є.
- Ви тренуєте свій мозок. Ходьба – це те, до чого ми звикли, тому ми можемо виконувати її, не думаючи. А ходьба задом наперед відрізняється й активізує мозок, оскільки йому доводиться концентруватися і думати про те, що робить тіло, яке рухається в незвичний спосіб. Крім того, вона позитивно впливає на ваш настрій і психічне здоров'я.
- Ви покращуєте свою поставу та рівновагу. Погана постава є дуже поширеним явищем і може погіршитися, коли ми проводимо багато часу, сидячи перед екраном, а фізичні вправи можуть допомогти її виправити. Ми схильні сутулитися вперед, коли ходимо, а ходьба назад змушує нас стояти більш прямо. Це також чудова вправа, щоб поліпшити баланс, швидкість і дихання.