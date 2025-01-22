Яка мета ходьби задом наперед і чому це хороша вправа

Ходьба – це хороший спосіб залишатися активним і водночас тренуватися. А от цікаво, чи можна ходити задом наперед?

Цю вправу ще називають ретро-ходьба, і вона справді може принести багато користі. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Навіщо ходити задом наперед і що дасть вашому тілу ця вправа

Ходьба – це чудова вправа, яка не потребує вкладень грошей і корисна для психічного та фізичного здоров'я. А ходьба задом наперед має свої унікальні переваги – наприклад, допомагає захистити мозок або впоратися з болем.

Цей спосіб ходьби, що походить з Китаю, активує біомеханіку тіла не так, як ми звикли. Він зменшує навантаження на колінні суглоби, одночасно розвиваючи силу, спритність та гнучкість у певних частинах тіла. А ще він спалює більше калорій, ніж звичайна швидка ходьба.

Ретро-ходьба або ходьба задом наперед – чудова вправа, що має низку унікальних переваг / Фото rawpixel.com@freepik

Клівлендська клініка наводить такі аргументи, чому вам варто спробувати ходити задом наперед:

Ви зміцнюєте різні м'язи. Наші тіла звикли постійно використовувати одні й ті ж м'язи, оскільки ми ходимо і тренуємося однаково, тому зміна формату може принести кращі результати. Також ви можете працювати над тими ж м'язами, але по-іншому, активуючи різні частини ніг, що допоможе збільшити силу м'язів ніг, оскільки змушує їх працювати більше.

Наші тіла звикли постійно використовувати одні й ті ж м'язи, оскільки ми ходимо і тренуємося однаково, тому зміна формату може принести кращі результати. Також ви можете працювати над тими ж м'язами, але по-іншому, активуючи різні частини ніг, що допоможе збільшити силу м'язів ніг, оскільки змушує їх працювати більше. Ви спалюєте більше калорій. Ходьба задом наперед може збільшити кількість спалених калорій за той самий проміжок часу, тому що це незвичний для вас спосіб пересування, і вашому тілу доводиться докладати додаткових зусиль, що призведе до збільшення частоти серцевих скорочень.

Ходьба задом наперед може збільшити кількість спалених калорій за той самий проміжок часу, тому що це незвичний для вас спосіб пересування, і вашому тілу доводиться докладати додаткових зусиль, що призведе до збільшення частоти серцевих скорочень. Ви запобігаєте болю в суглобах. Рух, який ми робимо під час ходьби назад, дозволяє активувати квадрицепс, що допомагає забезпечити більшу підтримку колін і поглинати удар, при цьому збільшується діапазон рухів у стегні. Завдяки цьому ви можете відчувати менше болю або навіть його, якщо він у вас є.

Рух, який ми робимо під час ходьби назад, дозволяє активувати квадрицепс, що допомагає забезпечити більшу підтримку колін і поглинати удар, при цьому збільшується діапазон рухів у стегні. Завдяки цьому ви можете відчувати менше болю або навіть його, якщо він у вас є. Ви тренуєте свій мозок. Ходьба – це те, до чого ми звикли, тому ми можемо виконувати її, не думаючи. А ходьба задом наперед відрізняється й активізує мозок, оскільки йому доводиться концентруватися і думати про те, що робить тіло, яке рухається в незвичний спосіб. Крім того, вона позитивно впливає на ваш настрій і психічне здоров'я.

Ходьба – це те, до чого ми звикли, тому ми можемо виконувати її, не думаючи. А ходьба задом наперед відрізняється й активізує мозок, оскільки йому доводиться концентруватися і думати про те, що робить тіло, яке рухається в незвичний спосіб. Крім того, вона позитивно впливає на ваш настрій і психічне здоров'я. Ви покращуєте свою поставу та рівновагу. Погана постава є дуже поширеним явищем і може погіршитися, коли ми проводимо багато часу, сидячи перед екраном, а фізичні вправи можуть допомогти її виправити. Ми схильні сутулитися вперед, коли ходимо, а ходьба назад змушує нас стояти більш прямо. Це також чудова вправа, щоб поліпшити баланс, швидкість і дихання.

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