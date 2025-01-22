Какова цель ходьбы задом наперед и почему это хорошее упражнение
Ходьба – это хороший способ оставаться активным и одновременно тренироваться. А вот интересно, можно ли ходить задом наперед?
Это упражнение еще называют ретро-ходьба, и оно действительно может принести много пользы. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.
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Зачем ходить задом наперед и что даст вашему телу это упражнение
Ходьба – это замечательное упражнение, которое не требует вложений денег и полезно для психического и физического здоровья. А ходьба задом наперед имеет свои уникальные преимущества – например, помогает защитить мозг или справиться с болью.
Этот способ ходьбы, происходящий из Китая, активирует биомеханику тела не так, как мы привыкли. Он уменьшает нагрузку на коленные суставы, одновременно развивая силу, ловкость и гибкость в определенных частях тела. А еще он сжигает больше калорий, чем обычная быстрая ходьба.
Кливлендская клиника приводит такие аргументы, почему вам стоит попробовать ходить задом наперед:
- Вы укрепляете различные мышцы. Наши тела привыкли постоянно использовать одни и те же мышцы, поскольку мы ходим и тренируемся одинаково, поэтому изменение формата может принести лучшие результаты. Также вы можете работать над теми же мышцами, но по-другому, активируя разные части ног, что поможет увеличить силу мышц ног, поскольку заставляет их работать больше.
- Вы сжигаете больше калорий. Ходьба задом наперед может увеличить количество сожженных калорий за тот же промежуток времени, потому что это непривычный для вас способ передвижения, и вашему телу приходится прилагать дополнительные усилия, что приведет к увеличению частоты сердечных сокращений.
- Вы предотвращаете боли в суставах. Движение, которое мы делаем во время ходьбы назад, позволяет активировать квадрицепс, что помогает обеспечить большую поддержку коленей и поглощать удар, при этом увеличивается диапазон движений в бедре. Благодаря этому вы можете чувствовать меньше боли или даже ее, если она у вас есть.
- Вы тренируете свой мозг. Ходьба – это то, к чему мы привыкли, поэтому мы можем выполнять ее, не думая. А ходьба задом наперед отличается и активизирует мозг, поскольку ему приходится концентрироваться и думать, что делает тело, которое движется в непривычный способ. Кроме того, она положительно влияет на ваше настроение и психическое здоровье.
- Вы улучшаете свою осанку и равновесие. Плохая осанка является очень распространенным явлением и может ухудшиться, когда мы проводим много времени, сидя перед экраном, а физические упражнения могут помочь ее исправить. Мы склонны сутулиться вперед, когда ходим, а ходьба назад заставляет нас стоять более прямо. Это также отличное упражнение, чтобы улучшить баланс, скорость и дыхание.