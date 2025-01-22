Какова цель ходьбы задом наперед и почему это хорошее упражнение

Ходьба – это хороший способ оставаться активным и одновременно тренироваться. А вот интересно, можно ли ходить задом наперед?

Это упражнение еще называют ретро-ходьба, и оно действительно может принести много пользы. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Зачем ходить задом наперед и что даст вашему телу это упражнение

Ходьба – это замечательное упражнение, которое не требует вложений денег и полезно для психического и физического здоровья. А ходьба задом наперед имеет свои уникальные преимущества – например, помогает защитить мозг или справиться с болью.

Этот способ ходьбы, происходящий из Китая, активирует биомеханику тела не так, как мы привыкли. Он уменьшает нагрузку на коленные суставы, одновременно развивая силу, ловкость и гибкость в определенных частях тела. А еще он сжигает больше калорий, чем обычная быстрая ходьба.

Ретро-ходьба или ходьба задом наперед – замечательное упражнение, имеющее ряд уникальных преимуществ / Фото rawpixel.com@freepik

Кливлендская клиника приводит такие аргументы, почему вам стоит попробовать ходить задом наперед:

Вы укрепляете различные мышцы. Наши тела привыкли постоянно использовать одни и те же мышцы, поскольку мы ходим и тренируемся одинаково, поэтому изменение формата может принести лучшие результаты. Также вы можете работать над теми же мышцами, но по-другому, активируя разные части ног, что поможет увеличить силу мышц ног, поскольку заставляет их работать больше.

Наши тела привыкли постоянно использовать одни и те же мышцы, поскольку мы ходим и тренируемся одинаково, поэтому изменение формата может принести лучшие результаты. Также вы можете работать над теми же мышцами, но по-другому, активируя разные части ног, что поможет увеличить силу мышц ног, поскольку заставляет их работать больше. Вы сжигаете больше калорий. Ходьба задом наперед может увеличить количество сожженных калорий за тот же промежуток времени, потому что это непривычный для вас способ передвижения, и вашему телу приходится прилагать дополнительные усилия, что приведет к увеличению частоты сердечных сокращений.

Ходьба задом наперед может увеличить количество сожженных калорий за тот же промежуток времени, потому что это непривычный для вас способ передвижения, и вашему телу приходится прилагать дополнительные усилия, что приведет к увеличению частоты сердечных сокращений. Вы предотвращаете боли в суставах. Движение, которое мы делаем во время ходьбы назад, позволяет активировать квадрицепс, что помогает обеспечить большую поддержку коленей и поглощать удар, при этом увеличивается диапазон движений в бедре. Благодаря этому вы можете чувствовать меньше боли или даже ее, если она у вас есть.

Движение, которое мы делаем во время ходьбы назад, позволяет активировать квадрицепс, что помогает обеспечить большую поддержку коленей и поглощать удар, при этом увеличивается диапазон движений в бедре. Благодаря этому вы можете чувствовать меньше боли или даже ее, если она у вас есть. Вы тренируете свой мозг. Ходьба – это то, к чему мы привыкли, поэтому мы можем выполнять ее, не думая. А ходьба задом наперед отличается и активизирует мозг, поскольку ему приходится концентрироваться и думать, что делает тело, которое движется в непривычный способ. Кроме того, она положительно влияет на ваше настроение и психическое здоровье.

Ходьба – это то, к чему мы привыкли, поэтому мы можем выполнять ее, не думая. А ходьба задом наперед отличается и активизирует мозг, поскольку ему приходится концентрироваться и думать, что делает тело, которое движется в непривычный способ. Кроме того, она положительно влияет на ваше настроение и психическое здоровье. Вы улучшаете свою осанку и равновесие. Плохая осанка является очень распространенным явлением и может ухудшиться, когда мы проводим много времени, сидя перед экраном, а физические упражнения могут помочь ее исправить. Мы склонны сутулиться вперед, когда ходим, а ходьба назад заставляет нас стоять более прямо. Это также отличное упражнение, чтобы улучшить баланс, скорость и дыхание.

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