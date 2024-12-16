10 секунд можуть врятувати життя: експерт розповів, що слід перевірити кожному водію взимку

Взимку надзвичайно важливо бути особливо уважним за кермом. Але слід виробити одну звичку ще до того, як ви рушите з місця.

Присвятіть усього 10 секунд свого життя, щоб врятувати життя. На цьому наголошують експерти, пише 24 Канал з посиланням на видання Express.

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Зробіть цю просту перевірку

Взимку хочеться зігрітись. І зробити це можна в автомобілі. А ще зігрітись хочуть коти. І вони можуть бути під загрозою, якщо ви поспішатимете й не здійснюватимете перевірку свого транспортного засобу.

Грем Конвей, керуючий директор Select Car Leasing, підкреслив, що для того, щоб убезпечити пухнастиків, автомобілісти повинні швидко перевірити днище свого транспортного засобу або голосно посигналити перед тим, як вирушити в дорогу.

Коли температура падає, для котів природно шукати теплі, захищені місця, а днище автомобіля пропонує і те, і інше. На жаль, це може призвести до трагічних аварій, якщо водії не знають про це,

– наголошує експерт.

За його словами, потрібно лише кілька секунд, щоб легенько постукати по капоту або трохи пошуміти, коли ви підходите до свого автомобіля вранці. Цей простий ритуал може врятувати життя кота і запобігти жахливій аварії.

У котів може бути спокуса залізти не лише на авто, а й під нього / Фото wirestock

Попри те, що це небезпечна звичка, багато котів піддаються спокусі лягти під машину. Особливо під ту, яка нещодавно завершила поїздку, через тепло, що йде від двигуна.

Тому дуже важливо, щоб автомобілісти переконалися, що чотирилапі не ховаються під машиною перед тим, як увімкнути двигун, оскільки це може призвести до дуже серйозних травм.

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Крім того, варто переконатися, що капот автомобіля правильно закритий, оскільки дослідження показали, що коти здатні потрапити крізь частково відкритий капот і залізти в моторний відсік, наражаючи себе на небезпеку подальшого травмування.