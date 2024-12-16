10 секунд могут спасти жизнь: эксперт рассказал, что следует проверить каждому водителю зимой

Зимой чрезвычайно важно быть особенно внимательным за рулем. Но следует выработать одну привычку еще до того, как вы тронетесь с места.

Посвятите всего 10 секунд своей жизни, чтобы спасти жизнь. Это подчеркивают эксперты, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Express.

Стоит внимания Натрите этим лобовое стекло и вы забудете о запотевании этой зимой

Сделайте эту простую проверку

Зимой хочется согреться. И сделать это можно в автомобиле. А еще согреться хотят коты. И они могут быть под угрозой, если вы будете спешить и не будете осуществлять проверку своего транспортного средства.

Грэм Конвей, управляющий директор Select Car Leasing, подчеркнул, что для того, чтобы обезопасить пушистиков, автомобилисты должны быстро проверить днище своего транспортного средства или громко посигналить перед тем, как отправиться в путь.

Когда температура падает, для котов естественно искать теплые, защищенные места, а днище автомобиля предлагает и то, и другое. К сожалению, это может привести к трагическим авариям, если водители не знают об этом,

– отмечает эксперт.

По его словам, нужно всего несколько секунд, чтобы легонько постучать по капоту или немного пошуметь, когда вы подходите к своему автомобилю утром. Этот простой ритуал может спасти жизнь кота и предотвратить ужасную аварию.

У котов может быть соблазн залезть не только на авто, но и под него / Фото wirestock

Несмотря на то, что это опасная привычка, многие коты поддаются соблазну лечь под машину. Особенно под ту, которая недавно завершила поездку, из-за тепла, идущего от двигателя.

Поэтому очень важно, чтобы автомобилисты убедились, что четвероногие не прячутся под машиной перед тем, как включить двигатель, поскольку это может привести к очень серьезным травмам.

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Кроме того, стоит убедиться, что капот автомобиля правильно закрыт, поскольку исследования показали, что коты способны попасть сквозь частично открытый капот и залезть в моторный отсек, подвергая себя опасности дальнейшего травмирования.