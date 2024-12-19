Барбер подарував усмішку бездомному, перевтіливши його просто посеред вулиці
Джошуа Сантьяго допомагає своїй громаді, роблячи безплатні стрижки тим, хто їх потребує. І його нещодавнє відео з перетворенням бездомного чоловіка зігріває серця людей.
Цей перукар (empoweringcuts у тіктоці) справді має добре серце. 24 Канал із посиланням на Daily Star показує, як усе було.
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Як вуличний барбер зробив бездомного щасливим
Джошуа Сантьяго заснував свою перукарню на колесах, відому як Empowering Cuts, щоб безплатно стригти людей на вулицях. Люди з цікавістю спостерігають за його зворушливими зачісками у тіктоці – там у нього майже пів мільйона підписників.
Барбер допоміг десяткам людей відчути себе впевненіше. І його остання робота не стала винятком. У милому кліпі чоловік милується своїм відбитком у дзеркалі: "Я не можу перестати посміхатися".
Джошуа Сантьяго у своїй перукарні на колесах перевтілює людей: дивіться відео empoweringcuts
Захоплений клієнт дякує Джошуа за стрижку. Тим часом відео показує, яки він мав вигляд до того, як перукар створив свою магію. Людям сподобався кліп, і з моменту публікації він зібрав тисячі лайків і сотні коментарів.
- "Нехай Господь вас благословить".
- "Це мій улюблений кліп".
- "Я аж плачу".
- "Це робить мене таким щасливим".
Тож нічого дивного, що це не єдине відео Джошуа, яке стало вірусним за останні місяці. Ось, наприклад, історія від 10 жовтня – це Всесвітній день бездомних.