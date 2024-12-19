Барбер подарував усмішку бездомному, перевтіливши його просто посеред вулиці

Джошуа Сантьяго допомагає своїй громаді, роблячи безплатні стрижки тим, хто їх потребує. І його нещодавнє відео з перетворенням бездомного чоловіка зігріває серця людей.

Цей перукар (empoweringcuts у тіктоці) справді має добре серце. 24 Канал із посиланням на Daily Star показує, як усе було.

Дивіться також Барбер зробив диво: нова стрижка змусила чоловіка сяяти та забути про проблеми з волоссям

Як вуличний барбер зробив бездомного щасливим

Джошуа Сантьяго заснував свою перукарню на колесах, відому як Empowering Cuts, щоб безплатно стригти людей на вулицях. Люди з цікавістю спостерігають за його зворушливими зачісками у тіктоці – там у нього майже пів мільйона підписників.

Барбер допоміг десяткам людей відчути себе впевненіше. І його остання робота не стала винятком. У милому кліпі чоловік милується своїм відбитком у дзеркалі: "Я не можу перестати посміхатися".

Джошуа Сантьяго у своїй перукарні на колесах перевтілює людей: дивіться відео empoweringcuts

Захоплений клієнт дякує Джошуа за стрижку. Тим часом відео показує, яки він мав вигляд до того, як перукар створив свою магію. Людям сподобався кліп, і з моменту публікації він зібрав тисячі лайків і сотні коментарів.

"Нехай Господь вас благословить".

"Це мій улюблений кліп".

"Я аж плачу".

"Це робить мене таким щасливим".

Тож нічого дивного, що це не єдине відео Джошуа, яке стало вірусним за останні місяці. Ось, наприклад, історія від 10 жовтня – це Всесвітній день бездомних.