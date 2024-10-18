Глядачі відео, опублікованого Empowering Cuts, були вражені перевтіленням. Самовідданий перукар чисто поголив бездомного чоловіка та підстриг, буквально стерши з нього роки, пише Daily Star.
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Барбер, який став сенсацією тіктока, допомог бездомному змінити імідж
Джошуа Сантьяго став інтернет-сенсацією, подорожуючи штатами у своїй мобільній перукарні Empowering Cuts. Він робить стрижки бездомним, не беручи за це, звісно, жодних грошей.
Станом на 10 жовтня, а це Всесвітній день бездомних, тікток Сантьяго гудів від 459 000 підписників, які переглядають його відео з трансформаціями.
Одне з відео показує чоловіка, який відчайдушно потребував стрижки. Джошуа обрізав його пасма, а також облагородив його бороду й вуса.
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Ставлення до тих, хто зараз бездомний, зі співчуттям і повагою може реально змінити їхнє життя,
– так барбер підписав свій кліп.
І додав, що це може дати їм почуття гідності та самоповаги, і може стати потужним мотиватором для змін.
Шанувальники в тіктоці згодні з цим та були приголомшені трансформацією, засипавши коментарі похвалою.
- "Перетворення неймовірне. Боже, благослови їх усіх".
- "Стрижка змінить чоловіка, особливо те, як він відчуває себе".
- "Чорт забирай, який він гарний... Ви дали йому те, що потрібно, щоб знову відчути себе самим собою, і я дякую вам за це".