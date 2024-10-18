Глядачі відео, опублікованого Empowering Cuts, були вражені перевтіленням. Самовідданий перукар чисто поголив бездомного чоловіка та підстриг, буквально стерши з нього роки, пише Daily Star.

Дивіться також Не міг повірити своїм очам: барбер повністю перевтілив хлопця з сильним облисінням

Барбер, який став сенсацією тіктока, допомог бездомному змінити імідж

Джошуа Сантьяго став інтернет-сенсацією, подорожуючи штатами у своїй мобільній перукарні Empowering Cuts. Він робить стрижки бездомним, не беручи за це, звісно, жодних грошей.

Станом на 10 жовтня, а це Всесвітній день бездомних, тікток Сантьяго гудів від 459 000 підписників, які переглядають його відео з трансформаціями.

Одне з відео показує чоловіка, який відчайдушно потребував стрижки. Джошуа обрізав його пасма, а також облагородив його бороду й вуса.

Добрий незнайомець попрацював із бездомним чоловіком та перевтілив його: дивіться відео empoweringcuts

Ставлення до тих, хто зараз бездомний, зі співчуттям і повагою може реально змінити їхнє життя,

– так барбер підписав свій кліп.

І додав, що це може дати їм почуття гідності та самоповаги, і може стати потужним мотиватором для змін.

Шанувальники в тіктоці згодні з цим та були приголомшені трансформацією, засипавши коментарі похвалою.