Барбер подарил улыбку бездомному, перевоплотив его прямо посреди улицы

Джошуа Сантьяго помогает своей общине, делая бесплатные стрижки тем, кто в них нуждается. И его недавнее видео с превращением бездомного мужчины согревает сердца людей.

У этого парикмахера (empoweringcuts в тиктоке) действительно доброе сердце. 24 Канал со ссылкой на Daily Star показывает, как все было.

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Как уличный барбер сделал бездомного счастливым

Джошуа Сантьяго основал свою парикмахерскую на колесах, известную как Empowering Cuts, чтобы бесплатно стричь людей на улицах. Люди с интересом наблюдают за его трогательными прическами в тиктоке – там у него почти полмиллиона подписчиков.

Барбер помог десяткам людей почувствовать себя увереннее. И его последняя работа не стала исключением. В милом клипе мужчина любуется своим отражением в зеркале: "Я не могу перестать улыбаться".

Джошуа Сантьяго в своей парикмахерской на колесах перевоплощает людей: смотрите видео empoweringcuts

Восторженный клиент благодарит Джошуа за стрижку. Между тем видео показывает, как он выглядел до того, как парикмахер создал свою магию. Людям понравился клип, и с момента публикации он собрал тысячи лайков и сотни комментариев.

"Пусть Господь вас благословит".

"Это мой любимый клип".

"Я аж плачу".

"Это делает меня таким счастливым".

Так что ничего удивительного, что это не единственное видео Джошуа, которое стало вирусным за последние месяцы. Вот, например, история от 10 октября – это Всемирный день бездомных.