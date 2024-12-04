Цей червоний прапорець треба зразу побачити на першому побаченні

Перше побачення може натякнути, які стосунки у вас будуть з людиною. А отже є й певні червоні прапорці, які треба бачити та не варто ігнорувати.

Звісно, вдале перше побачення не гарантує тривалих і щасливих стосунків, але це важливий перший крок. На що звернути увагу, роблячи його, розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

Дивіться також Чому багато пар розлучаються після Різдва або просто під час свята: експерти мають пояснення

Що є найбільшим червоним прапорцем на першому побаченні

Ви повинні бути дуже уважним на перших побаченнях, щоб помічати деякі червоні прапорці – попереджувальні знаки, які можуть бути індикаторами того, що справи не підуть добре. Метью Хассі, експерт зі знайомств і стосунків, назвав найважливіший, на його думку, прапорець.

Це відсутність запитань під час побачення. Така ситуація може бути ознакою того, що людина, з якою ви зустрілися, зацікавлена лише в собі та прагне бути в центрі уваги. І може зробити побудову зв'язку з людиною майже неможливою.

А проте це не завжди є тривожним сигналом, оскільки з вами може бути людина, яка просто не знає, як ставити запитання, або нервує тощо. Але це нескладно розпізнати.

Експерт зі стосунків назвав найважливіший червоний прапорець першого побачення / Фото gpointstudio@freepik

Нерви, різний стиль спілкування або незнання, коли й про що запитати – все це можна усунути. Хассі наводить приклад, що сказати: "Гаразд, я вже поставив тобі багато запитань, що б ти хотіла дізнатися від мене?"

Іноді потрібно просто трохи часу, щоб зрозуміти стиль спілкування іншої людини. Але бувають випадки, коли з'являються тривожні сигнали, які вказують на те, що людина не дуже зацікавлена у вас.

Це коли людина або не бере участі в розмові, або хоче говорити тільки про себе.

Коли не дає вам говорити, навіть якщо ви намагаєтесь.

Коли не виявляє жодного інтересу до того, що ви говорите.

Це може бути проблемою, і на це слід звернути увагу. Тут потрібно прийняти рішення щодо наступних кроків. Щонайменше, варто про це поговорити, тільки в дружний, неконфронтаційний спосіб. Та в будь-якому разі – це не те, що ви можете собі дозволити ігнорувати.