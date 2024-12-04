Этот красный флажок надо сразу увидеть на первом свидании

Первое свидание может намекнуть, какие отношения у вас будут с человеком. А значит есть и определенные красные флажки, которые надо видеть и не стоит игнорировать.

Конечно, удачное первое свидание не гарантирует длительных и счастливых отношений, но это важный первый шаг. На что обратить внимание, делая его, рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Что является самым большим красным флажком на первом свидании

Вы должны быть очень внимательным на первых свиданиях, чтобы замечать некоторые красные флажки – предупреждающие знаки, которые могут быть индикаторами того, что дела не пойдут хорошо. Мэтью Хасси, эксперт по знакомствам и отношениям, назвал самый важный, по его мнению, флажок.

Это отсутствие вопросов во время свидания. Такая ситуация может быть признаком того, что человек, с которым вы встретились, заинтересован только в себе и стремится быть в центре внимания. И может сделать построение связи с человеком почти невозможным.

Но это не всегда является тревожным сигналом, поскольку с вами может быть человек, который просто не знает, как задавать вопросы, или нервничает и тому подобное. Но это несложно распознать.

Эксперт по отношениям назвал важнейший красный флажок первого свидания / Фото gpointstudio@freepik

Нервы, разный стиль общения или незнание, когда и о чем спросить – все это можно устранить. Хасси приводит пример, что сказать: "Ладно, я уже задал тебе много вопросов, что бы ты хотела узнать обо мне?"

Иногда нужно просто немного времени, чтобы понять стиль общения другого человека. Но бывают случаи, когда появляются тревожные сигналы, которые указывает на то, что человек не очень заинтересован в вас.

Это когда человек или не участвует в разговоре, или хочет говорить только о себе.

Когда не дает вам говорить, даже если вы пытаетесь.

Когда не проявляет никакого интереса к тому, что вы говорите.

Это может быть проблемой, и на это следует обратить внимание. Здесь нужно принять решение о следующих шагах. По меньшей мере, стоит об этом поговорить, только по-дружески, неконфронтационно. Но в любом случае – это не то, что вы можете себе позволить игнорировать.