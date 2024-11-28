Хоча, здавалося б, це мав би бути час любові, щастя та сім'ї. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Чому Різдво стає останнім святом багатьох пар

На думку психологів та експертів зі стосунків, у передріздвяні та післяріздвяні тижні більшість людей відчувають більший стрес, ніж зазвичай. Там у корзині проблем і збільшення витрат, і вал сімейних і професійних зобов'язань, і навіть відчуття, що рік закінчився, а толку з нього – нуль.

Усе це, як не прикро, може підштовхнути людину до ухвалення кардинальних рішень, аж до повної зміни свого життя. І може виявитися, що серед того, що потрібно змінити, опиняться стосунки.

З іншого боку, якщо ви не були зі своєю другою половинкою дуже довго, на Різдво пара може опинитися під загрозою невдалого знайомства з родиною. Адже тиск, пов'язаний з офіційною презентацією сім'ї, може змусити когось або й вас втекти від неї.

У передріздвяні та післяріздвяні тижні більшість людей відчувають більший стрес, ніж зазвичай / Фото freepik

Далі – наближення Нового року, а разом з ним і обіцянки, яких потрібно дотримуватися з 1 січня. Вони насправді можуть мати великий вплив на стосунки. Бо чомусь часто так виходить, що пообіцяти – це одне, а дотриматися – геть інше.

У цей час зазвичай люди ще й підбивають підсумки року, а 2024 не був простим. Вони думають про те, що хочуть змінити, покращити чи додати у своє життя, а також ставлять під сумнів свою романтичну ситуацію: "Чи це той союз, якого я хочу? Чи це кохання всього мого життя?" І відповіді іноді можуть бути такими, яких ви не очікуєте.

Усе це дає відповідь на питання, чому багато пар розлучаються на Різдво. Спільним для всіх них є те, що перед Різдвом є речі, які дають збій. Це може бути спілкування, підтримка, розбіжності, які чомусь зростають тощо.

Звісно, малоймовірно, що двоє людей, особливо дорослих, розлучаться в грудні тільки через якийсь тиск. Ознаки негараздів, ймовірно, були місяцями, але їх не помічали. А проте за чесної, щирої та глибокої розмови до розриву може й не дійти.