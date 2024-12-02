Бійці підрозділу "Гострі картузи" отримали стильні подарунки від творця однойменного серіалу
Підрозділ Нацгвардії отримав пам'ятні подарунки від сценариста шалено популярного серіалу "Гострі картузи". Стівен Найт передав їм ті самі головні убори, які можна було побачити у телешоу.
Про це розповіли у фейсбуці Національної гвардії України. Як пише 24 Канал, підрозділ "Гострі картузи" від автора ідеї та сценариста серіалу Стівена Найта отримав 30 таких кашкетів.
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Картузи від Garrison Tailors
Як ви зрозуміли, підрозділ названий на честь цього шалено популярного серіалу. Його бійці брали участь в обороні Харківської області, коли наступали російські війська. І про нього матеріал зняли журналісти BBC у травні 2024 року.
Тоді захисники підписали власні картузи. Вони попрохали передати їх акторові Кілліану Мерфі, який зіграв у серіалі головну роль – Томаса Шелбі. Зірка кіно та серіалів подарунок отримав. Один з картузів він вирішив залишити собі, а от другий підписав та відправив назад нашим захисникам.
Згодом Стівен Найт зв'язався з харківським підрозділом. Він подарував захисникам 30 картузів Garrison Tailors. Мовиться про офіційного дизайнера костюмів для серіалу "Гострі картузи".
Підрозділ "Гострі картузи" зробив фотосесію в обновках / Фото Ярослава Чиженка
"Гострі картузи": що відомо про серіал
- Почнімо з того, що це британський телесеріал. У ньому розповідається історія життя родини Шелбі, які жили у 20-х роках минулого століття. Особливість цієї сім'ї – їхні картузи, в які зашиті леза.
- Глядачі серіалу переносяться у Бірмінгем часів після Першої світової війни. Банда "Гострі картузи", хоч і вигадана, але натхненна реальною міською бандою. Остання діяла у цьому місті з 80-х років дев'ятнадцятого століття до 10-х років двадцятого століття.
- Крім Кілліана Мерфі, у цьому серіалі знімались Пол Андерсон, Аннабелль Волліс, Фінн Коул, Гаррі Кіртон, Кейт Філліпс, Джо Коул, Сем Ніл та інші.
- Перший сезон "Гострих картузів" вийшов ще у 2013 році, а складався він з шести епізодів. Його переглянули 2,4 мільйона глядачів. А от наприкінці 2022 року нам показали шостий, фінальний, сезон.
- Зауважимо, що Netflix у 2024 році заявив, що працює над стрічкою "Гострі картузи". Сам Кілліан Мерфі підтвердив, що ми зможемо побачити його у ролі Тома Шелбі.
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