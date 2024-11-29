Вода не містить калорій і цукру, і є найкращим засобом для щоденного зволоження, тому кожен експерт скаже, що ви повинні пити достатньо протягом дня. Але до чого тут схуднення? Розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Чи допомагає пити воду перед їдою для схуднення

Дехто стверджує, що для схуднення потрібно пити трохи більше, і що випивати склянку води перед кожним прийомом їжі – вдалий прийом. Harvard Health Publishing стверджує, що наука має деякі міркування щодо цього.

Перше, про що там говорять, це те, що коли ми їмо, шлунок розтягується , і це змушує нерви посилати сигнал у мозок про ситість. Пиття води має той самий ефект – тож може запобігти переїданню. Одне дослідження показало, що люди, які п'ють воду перед їдою, як правило їдять менше, ніж ті, хто цього не робить. Але незрозуміло, чи впливає це на довгострокову втрату ваги.

, і це змушує нерви посилати сигнал у мозок про ситість. Пиття води має той самий ефект – тож може запобігти переїданню. Одне дослідження показало, що люди, які п'ють воду перед їдою, як правило їдять менше, ніж ті, хто цього не робить. Але незрозуміло, чи впливає це на довгострокову втрату ваги. Поширена думка, що вживання води допомагає спалювати більше калорій. Але Гарвард стверджує, що немає жодних доказів, які б це підтверджували. Що є правдою, так це те, що вода не містить калорій, тому вона є кращим вибором, ніж газована вода, сік або солодкі напої.

Пити воду потрібно і корисно, але до чого тут схуднення? / Фото senivpetro@freepik

Ще існує думка, що добре зволожений організм допомагає більше тренуватися і, відповідно, втрачати більше ваги. Але в Гарварді кажуть, що це також не доведено. Звичайно, корисно пити воду під час тренувань, але це не обов'язково допоможе спалити більше калорій або зробити це швидше.

і, відповідно, втрачати більше ваги. Але в Гарварді кажуть, що це також не доведено. Звичайно, корисно пити воду під час тренувань, але це не обов'язково допоможе спалити більше калорій або зробити це швидше. Багато людей кажуть, що ми схильні плутати спрагу з голодом , і що вода може допомогти нам зрозуміти, чи ми справді голодні, чи нам просто бракує трохи води (і так ми можемо прибрати зайві перекуси). Що ж, у Гарварді кажуть, що немає жодних наукових доказів, які б підтверджували цю теорію.

, і що вода може допомогти нам зрозуміти, чи ми справді голодні, чи нам просто бракує трохи води (і так ми можемо прибрати зайві перекуси). Що ж, у Гарварді кажуть, що немає жодних наукових доказів, які б підтверджували цю теорію. От хіба якщо ви схильні пити багато висококалорійних або солодких напоїв, перехід на воду допоможе вам скинути кілька кілограмів. Але це слід доповнити правильним харчуванням.

Отже, загальна суть у тому, що вам потрібно пити достатньо води. Тобто якщо ви відчуваєте, що більше води вам допомагає, то продовжуйте її пити, але знайте, що вода – це не магія, і від неї процес схуднення не прискориться.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.