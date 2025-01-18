Чоловік пройшов 250 000 кроків за тиждень – і це повністю змінило його тіло
- Британський ютубер Джек Мессі Велш пройшов 250 000 кроків за тиждень, що призвело до помітних фізичних змін у його тілі.
- Під час випробування він стикався з болем і дискомфортом, але втратив вагу і зазнав трансформацій у фігурі, проте підкреслив, що такий підхід не підходить всім.
Джек Мессі Велш помітив значні зміни у своїй фізичній формі. Та сталися вони не самі собою, а після певного випробування не для людей зі слабкими нервами.
Цей британський ютубер пройшов неймовірні 250 000 кроків лише за тиждень! Це в середньому 37 700 кроків на день, пише 24 Канал із посиланням на Daily Star.
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Як британський ютубер змінив своє тіло екстремальним викликом
27-річний Джек Мессі Велш прийняв екстремальний виклик. Амбітний чоловік проходив по 27 кілометрів на день – це більше, ніж півмарафон, утричі перевищує рекомендовані 10 000 щоденних кроків і вдесятеро – звичайну норму для середньостатистичної людини.
Наслідками були опухлі щиколотки, болючі пухирі й навіть чорний ніготь на нозі. Але Джек також побачив помітні зміни у своєму тілі. Свій виснажливий подвиг він показав у відео на ютубі, яке переглянули вже понад 1,6 мільйона разів.
Джек Велш пройшов 250 000 кроків і досяг приголомшливих результатів: дивіться відео JackSucksAtLife
Джек розповів, що його щоденний розпорядок містив прогулянку на 15 500 кроків вранці, ще 14 000 пізніше вдень і навіть невелику вечірню прогулянку з собакою. Він визнав, що це було жорстоким, довелося навіть приймати знеболювальні на п'ятий день, але хлопець вистояв і завершив тижневе випробування.
У підсумку він виявив, що втратив майже кілограм ваги, а ще помітив дивовижну трансформацію у своїй фігурі – його ноги потовстішали, а тулуб схуд. Однак Джек наголосив, що цей підхід не для всіх, оскільки передбачає надмірне навантаження, яке можуть дозволити собі лише люди з хорошою фізпідготовкою.
Для тих, хто прагне стати здоровішим, експерти пропонують більш поступовий підхід. Тобто збільшувати кількість кроків на 500 на тиждень, але не робити стрибків. Плюс варто поєднувати ходьбу з силовими вправами, щоб поліпшити м'язову масу.Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.