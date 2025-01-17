Усе сталося під час миття в автосалоні. Нестандартну історію розповідає 24 Канал із посиланням на Daily Star.

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Забравши авто з техогляду, чоловік перевірив відеореєстратор – і був приголомшений побаченим

Автолюбитель забрав свою машину з гаража, де скористався послугами автомийки. Він переглянув записи з відеореєстратора – і побачив на жахливих кадрах, як працівник мийки мочився на його Mercedes A35.

Майкл Гінслі з Шропширу 4 грудня віддав свій автомобіль вартістю 30 000 фунтів стерлінгів на планове технічне обслуговування в місцевий дилерський центр Mercedes у Шрусбері. Спочатку він думав, що там виконали відмінну роботу. От поки не переглянув записи.

Я натрапив на відео, де хлопець миє мою машину. Я був нажаханий, бо вони використовували автомийку, а не механічну, але те, що сталося далі, шокувало набагато більше. Я був абсолютно шокований, коли побачив, що цей хлопець зробив – помочився на мою машину. Я просто не міг в це повірити,

– розповів Майкл.

Чоловік переглянув записи реєстратора після мийки свого "Мерседеса" і зазнав неминучого шоку / Фото Michael Hinsley

Чоловік негайно зв'язався з дилером, щоб повідомити про інцидент. Обговоривши питання з відділом обслуговування, він відправив їм відео. Його запевнили, що проблему розглянуть і дадуть фідбек наступного дня.

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Але потім йому повідомили, що служба мийки не належить Mercedes, а є підрядником. Тому найбільше, що вони можуть зробити, це перепросити. Утім, відповідального працівника там все ж звільнили.

Також дилерський центр намагався залагодити ситуацію чеком на 250 фунтів, але Майкл не прийняв його. Для нього справа "не лише в завданих збитках, а в принципі". Чоловік хоче, аби дилер відповідав перед законом.