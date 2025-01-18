Мужчина прошел 250 000 шагов за неделю – и это полностью изменило его тело

Джек Мэсси Уэлш заметил значительные изменения в своей физической форме. Но произошли они не сами по себе, а после определенного испытания не для слабонервных людей.

Этот британский ютубер прошел невероятные 250 000 шагов всего за неделю! Это в среднем 37 700 шагов в день, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Как британский ютубер изменил свое тело экстремальным вызовом

27-летний Джек Мэсси Уэлш принял экстремальный вызов. Амбициозный мужчина проходил по 27 километров в день – это больше, чем полумарафон, втрое превышает рекомендованные 10 000 ежедневных шагов и в десять раз – обычную норму для среднестатистического человека.

Последствиями были опухшие лодыжки, болезненные волдыри и даже черный ноготь на ноге. Но Джек также увидел заметные изменения в своем теле. Свой изнурительный подвиг он показал в видео на ютубе, которое просмотрели уже более 1,6 миллиона раз.

Джек Уэлш прошел 250 000 шагов и достиг потрясающих результатов: смотрите видео JackSucksAtLife

Джек рассказал, что его ежедневный распорядок дня включал прогулку на 15 500 шагов утром, еще 14 000 позже днем и даже небольшую вечернюю прогулку с собакой. Он признал, что это было жестоким, пришлось даже принимать обезболивающие на пятый день, но парень выстоял и завершил недельное испытание.

В итоге он обнаружил, что потерял почти килограмм веса, а еще заметил удивительную трансформацию в своей фигуре – его ноги потолстели, а туловище похудел. Однако Джек отметил, что этот подход не для всех, поскольку предполагает чрезмерную нагрузку, которую могут позволить себе только люди с хорошей физподготовкой.

Джек изменил свое тело экстремальным вызовом – и вот что из этого получилось / Фото Jack Welsh

Для тех, кто стремится стать здоровее, эксперты предлагают более постепенный подход. То есть увеличивать количество шагов на 500 в неделю, но не делать прыжков. Плюс стоит сочетать ходьбу с силовыми упражнениями, чтобы улучшить мышечную массу.

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