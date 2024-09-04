З дитинства батьки змушували його щодня займатися спортом і добре харчуватися. Але в років 12 – 13 років хлопець вирішив, що не хоче цього робити. На жаль, це мало погані наслідки.

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Карлос важив 118 кілограмів, але завдяки батькові знайшов мотивацію, щоб схуднути

Хлопець поговорив із батьками й сказав, що не буде більше займатися спортом і їсти те, що йому не подобалося. Батько хотів, щоб син був щасливим, і його спосіб виховання полягав у тому, щоб дозволяти робити помилки. Тоді він сказав, що я просто зрозумію наслідки пізніше.

Карлос їв 5 разів, і це тільки до обіду. Перед школою йшов до їдальні й випивав каву, сік, їв бублик і тост з помідором. Між уроками викурював сигарету і заїдав пакетом чіпсів. Потім ще бутерброд з беконом і сиром, якомога більший, іноді навіть 2 чи 3. На останніх уроках хлопець їв щось солодке, потім ішов додому – і їв там. Увечері гуляв із друзями та перекушував на вулиці, потім вечеряв удома, після чого отримував солодощі перед сном.

Пік моєї ваги був 118 кілограмів, і це було якраз перед тим, як ми потрапили в пандемію,

– зізнався Карлос.

Він хотів взятися до спорту, але не хотів виглядати "товстуном у спортзалі". Хотів ходити в басейн, але не хотів, щоб інші люди бачили, як він пітніє, і сприймали за посміховисько. І аж на карантині чоловік наважився стати на новий шлях і створити низку звичок, які привели його до того, ким він є сьогодні.

26-річний хлопець за допомогою голодування та батька досягнув відчутного схуднення / Колаж 24 Каналу фото carlosortigosa_

Але схуднення – це палиця з двома кінцями, каже він. Досягнувши результату (скинув близько 25 – 30 кілограмів), чоловік почав чути багато компліментів. І трохи перегнув палицю в подальших стараннях. Завдяки інтервальному голодуванню він контролював своє бажання їсти. Однак почав припиняти їсти, щоб втрачати вагу так само швидко, як на початку.

Зараз я снідаю рясно, п'ю протеїновий і креатиновий коктейль після тренування, а також з'їдаю шматочок фрукта або бутерброд протягом робочого дня. Мої стосунки з їжею засновані на спокої. У підсумку я завжди дуже добре вечеряю. Я намагаюся їсти вуглеводи вранці, а білки – ввечері,

– підсумував Карлос.

Тренування Карлоса спершу базувалися на кардіо. Коли він трохи схуд, то зрозумів, що хоче набагато більше. І тоді почав робити тренування більш повноцінними, додавав вправи з обтяженнями та значно зменшив кардіо. До слова, саме батько Карлоса зараз опікується його тренуваннями.

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