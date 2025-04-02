Паркування в одному конкретному місці "знищить автомобіль": механік назвав його і причину

Автомобілісти можуть наражати на ризик серйозного пошкодження свої машини, якщо будуть паркуватися в цьому конкретному місці. Його назвав автомеханік Скотті Кілмер.

І це прозвучить дуже знайомо – не варто паркувати свої авто в гаражі, хоча це може здатися найбезпечнішим місцем. А чому це так – пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Чому паркування в гаражі – загроза для автомобіля

Для автомобіля паркування в гаражі може обернутися серйозними пошкодженнями кузова, каже механік Скотті Кілмер.

У холодну погоду комунальники часто посипають дорожнє покриття піском і сіллю, щоб поліпшити зчеплення машин із дорогою. Але тут є підступ – дрібні шматочки можуть прилипати до кузова.

І якщо далі авто поставити в теплий гараж, сіль може почати роз'їдати метал, зокрема й життєво важливі частини, і залишати іржу по всьому автомобілю

Можливо, ви не захочете ставити свій автомобіль в гараж взимку, адже сіль на дорозі, яку використовують для боротьби з льодом, може знищити ваш автомобіль, якщо ви поставите його в опалюваний гараж,

– пояснив механік.

У чому підступ паркування в гаражі, особливо взимку / Фото freepik

Так, зараз вже весна, але від того ця порада це перестає бути важливою: якщо ви хочете автомобіль без іржі, залишайте його на вулиці, коли там морозно. Інакше якраз навесні ви можете раптом виявити, що з вашою автівкою сталося щось недобре.

Автомобілісти у соцмережах хвалять пораду Скотті, але й зауважують, що варто регулярно мити свої машини, якщо вони їздять по піску чи солі. Це допоможе видалити залишки шкідливих речовин та запобігти корозії, якщо автомобіль залишається без нагляду.