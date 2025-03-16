Скотті Кілмер працює з автомобілями понад 55 років і регулярно публікує відео на своєму ютуб-каналі, щоб дати глядачам поради про те, як знизити витрати на експлуатацію свого автомобіля і уникнути дорогих помилок. У нещодавньому ролику він запропонував водіям ніколи не вдавати, що вони знають про автомобілі більше, ніж є насправді, заявивши, що механіки це миттєво розкусять, пише 24 Канал.

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Ніколи не брешіть механіку



Не брешіть механіку і не вдавайте, що знаєте більше, ніж насправді. Його старий клієнт Боб так і зробив, коли Кілмер переїхав до Х'юстона, штат Техас. Він сказав, що був надто зайнятий, щоб полагодити свою машину, і в підсумку наш механік працював над машиною цього хлопця роками.



Через багато років я сказав йому: "Бобе, чому ти збрехав мені, коли сказав, що працюєш з машинами? Ти ж нічого про них не знаєш!". Він відповів: "Ну, таким чином, я думав, що ти мене не обдуриш". Але просто розмовляючи з ним, я зрозумів, що він нічого не знає про машини,

– зауважив він.



Багато автомобілістів вважають, що якщо вони вдаватимуть, що знають більше про механіку свого транспортного засобу, то ризик бути обдуреними під час ремонту буде меншим.



Однак Скотті зазначив, що механіку неймовірно легко розпізнати людину, яка говорить про те, про що вона майже нічого не знає. У результаті: вона може бути схильна до виконання більшої кількості робіт, ніж це необхідно.

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Як наслідок, водії, які вдають, що мають більше знань, можуть зіткнутися зі значно вищими рахунками за ремонт від нечесних механіків, які можуть провести непотрібний ремонт, якщо він взагалі буде виконаний.



Замість цього Скотті запропонував автомобілістам попросити механіка пояснити, що саме не так з їхнім транспортним засобом, що допоможе їм зрозуміти, що саме збирається робити професіонал.



Варто просити детальний опис робіт / Фото standret



Коли ви шукаєте хорошого механіка, поговоріть з ним. Вони повинні бути в змозі пояснити вам що завгодно. Це машина, тож якщо вони знають, як вона працює, вони можуть пояснити, як вона працює,

– підкреслив експерт.



Ще один спосіб, як водії можуть уникнути обману під час ремонту свого автомобіля, – це попросити надати детальний опис усіх робіт, пов'язаних з усуненням несправності.



Вимагаючи детальний опис перед тим, як залишити автомобіль у гаражі, водії можуть притягнути механіка до відповідальності і дізнатися, скільки часу і грошей займе робота.



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Водіям також слід уникати розголошення інформації про те, скільки вони розраховують витратити на ремонт свого автомобіля, оскільки механіки, яким не можна довіряти, більш схильні підвищувати ціни до граничного рівня, встановленого клієнтом.