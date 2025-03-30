Скотті Кілмер – досвідчений механік, тож про його думку варто щонайменше дізнатися. 24 Канал завдяки Mirror розповість докладніше.

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Механік радить водіям звертати особливу увагу на певний сигнал на панелі

Водію, можливо, доведеться розлучитися зі своїм авто, якщо він помітить цей сигнал на панелі приладів. Особливо якщо мовиться про вживаний автомобіль.

Ось про що це: якщо машина має ідеально рівну роботу двигуна, але трансмісія час від часу видає сильний стукіт під час перемикання передач.

Якщо і буде слушний момент для продажу, каже механік, то до того, як доведеться натрапити на величезні витрати на ремонт.

Досвідчений механік порадив, коли час продавати вживаний автомобіль / Фото freepik

А ремонт повнопривідного автомобіля з автоматичною коробкою передач може коштувати величезних грошей. Особливо дорого можуть обійтися каталітичні нейтралізатори, заміна зчеплення чи електронного блоку управління двигуном.

Тож якщо ви збираєтеся продати стару машину, робіть це до того, як вона повністю вийде з ладу. Є проблеми, які розвиваються з часом, і виявлення таких має спонукати власників до продажу зараз, а не коли все остаточно зламається.

Звідси й застереження до покупців уживаних машин: перевіряйте все ретельно, бо якщо автомобіль має серйозні дефекти та в результаті швидко стане непридатним для експлуатації, то не слід його купувати.