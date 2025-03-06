Уникайте поганих друзів, щоб будувати щасливе життя: ось 5 типів таких людей
- Є типи друзів, які можуть бути токсичними та заважати вам досягнути щастя й довголіття.
- Це егоїстичні, надто критичні, надмірно конкурентні тощо. Докладно про кожен – далі у статті.
Друзі потрібні нам для щастя, та навіть довголіття. Але тут, як і в багатьох інших настільки важливих аспектах нашого життя, краще якість, ніж кількість.
Ви зустрінете багато хороших друзів, але також і багато поганих, і саме їх ви повинні навчитися відпускати, виводити зі свого життя. 24 Канал завдяки GQ розповідає, що це за люди.
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5 типів друзів, яких варто уникати, щоб бути щасливим
Деякі друзі можуть бути токсичними, негативними або навіть енергетичними вампірами. І присутність таких людей у вашому житті точно не допоможе вам жити довше або краще. Тому зверніть увагу на ці 5 типів людей, які можуть завдати вам найбільшої шкоди.
- Егоїстичні. Вони завжди ставлять себе на перше місце, будують плани лише тоді, коли їм це зручно, і доступні лише тоді, коли їм це вигідно. Вони зникають, коли потрібні, і не надають підтримки. Вони завжди або часто монополізують розмови та хочуть бути в центрі уваги.
- Надто критичні. Конструктивна критика – це чудово і може допомогти нам рости. Але це не про людину, яка завжди фокусується на негативі, завжди знаходить, що критикувати, і робить це не для того, щоб допомогти. Ба більше, такі друзі часто змушують нас відчувати себе погано, а ще й говорять про будь-що без найменшого такту або співчуття.
- Ті, що переходять межі. Це друзі, які не поважають кордонів, занадто втручаються в справи, встряють у розмови, в які не мали б, і навіть хочуть вказувати вам, що робити, хоча ви не питали їхньої поради чи думки. Це друзі, які хочуть бути корисними, але насправді не поважають ваш особистий простір і ваше право приймати власні рішення.
- Надмірно конкурентні. Конкуренція – це не погано, вона може мотивувати нас, але це не про людину, що впадає в крайнощі. Тобто коли все навколо завжди стає змаганням. Надто конкурентні друзі завжди прагнуть перевершити один одного, і коли у когось з'являється успіх, вони не здатні за це порадіти.
- Друзі-жертви. Це люди, які постійно потребують уваги, яким завжди здається, що з ними щось не так, і які завжди шукають співчуття. Проблема тут у тому, що вони забирають у вас енергію, виснажують вас своїми постійними проблемами та вичерпують вашу здатність відчувати й виражати співчуття.