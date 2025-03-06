Уникайте поганих друзів, щоб будувати щасливе життя: ось 5 типів таких людей

Друзі потрібні нам для щастя, та навіть довголіття. Але тут, як і в багатьох інших настільки важливих аспектах нашого життя, краще якість, ніж кількість.

Ви зустрінете багато хороших друзів, але також і багато поганих, і саме їх ви повинні навчитися відпускати, виводити зі свого життя. 24 Канал завдяки GQ розповідає, що це за люди.

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5 типів друзів, яких варто уникати, щоб бути щасливим

Деякі друзі можуть бути токсичними, негативними або навіть енергетичними вампірами. І присутність таких людей у вашому житті точно не допоможе вам жити довше або краще. Тому зверніть увагу на ці 5 типів людей, які можуть завдати вам найбільшої шкоди.

Егоїстичні. Вони завжди ставлять себе на перше місце, будують плани лише тоді, коли їм це зручно, і доступні лише тоді, коли їм це вигідно. Вони зникають, коли потрібні, і не надають підтримки. Вони завжди або часто монополізують розмови та хочуть бути в центрі уваги.

Вони завжди ставлять себе на перше місце, будують плани лише тоді, коли їм це зручно, і доступні лише тоді, коли їм це вигідно. Вони зникають, коли потрібні, і не надають підтримки. Вони завжди або часто монополізують розмови та хочуть бути в центрі уваги. Надто критичні. Конструктивна критика – це чудово і може допомогти нам рости. Але це не про людину, яка завжди фокусується на негативі, завжди знаходить, що критикувати, і робить це не для того, щоб допомогти. Ба більше, такі друзі часто змушують нас відчувати себе погано, а ще й говорять про будь-що без найменшого такту або співчуття.

Ці 5 типів друзів ви повинні навчитися відпускати та виводити зі свого життя заради щастя і довголіття / Фото gpointstudio@freepik