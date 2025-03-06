Избегайте плохих друзей, чтобы строить счастливую жизнь: вот 5 типов таких людей

Друзья нужны нам для счастья, и даже долголетия. Но здесь, как и во многих других столь важных аспектах нашей жизни, лучше качество, чем количество.

Вы встретите много хороших друзей, но также и много плохих, и именно их вы должны научиться отпускать, выводить из своей жизни. 24 Канал благодаря GQ рассказывает, что это за люди.

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5 типов друзей, которых стоит избегать, чтобы быть счастливым

Некоторые друзья могут быть токсичными, негативными или даже энергетическими вампирами. И присутствие таких людей в вашей жизни точно не поможет вам жить дольше или лучше. Поэтому обратите внимание на эти 5 типов людей, которые могут причинить вам наибольший вред.

Эгоистичные. Они всегда ставят себя на первое место, строят планы только тогда, когда им это удобно, и доступны только тогда, когда им это выгодно. Они исчезают, когда нужны, и не оказывают поддержки. Они всегда или часто монополизируют разговоры и хотят быть в центре внимания.

Они всегда ставят себя на первое место, строят планы только тогда, когда им это удобно, и доступны только тогда, когда им это выгодно. Они исчезают, когда нужны, и не оказывают поддержки. Они всегда или часто монополизируют разговоры и хотят быть в центре внимания. Слишком критичные. Конструктивная критика – это прекрасно и может помочь нам расти. Но это не о человеке, который всегда фокусируется на негативе, всегда находит, что критиковать, и делает это не для того, чтобы помочь. Более того, такие друзья часто заставляют нас чувствовать себя плохо, а еще и говорят о чем-либо без малейшего такта или сочувствия.

Эти 5 типов друзей вы должны научиться отпускать и выводить из своей жизни ради счастья и долголетия / Фото gpointstudio@freepik