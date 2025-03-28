На своїх сторінках відео із ним опублікував tarik_belasri, навряд чи очікуючи такого резонансу. 24 Канал покаже його та розповість докладніше.

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Що таке цифри: дивовижна теорія, яка змінює уявлення про математику

Це відео з Марокко, опубліковане на початку березня 2025 року, набрало понад 9 мільйонів переглядів за кілька тижнів у тіктоці, понад 400 тисяч лайків там та майже мільйон в інстаграмі, і, звісно, під ними з'явилися десятки тисяч коментарів. Що ж так збурило інтернет-спільноти?

У відео чоловік пояснює, як виникли цифри й чому їх малюють саме так. А все, мовляв, через кількість кутів. Наприклад, у цифри 1 – один кут, у цифри 2 – два, а 0, відповідно, не має кутів взагалі. Зараз ми пишемо цифри з заокругленнями, але у давнину їх зображували завжди тільки з кутами.

Також чоловік пояснює, що в математику 0 ввели як цифру, яка позначає відсутність значення. Арабською нуль називали сафр, цим словом також описували "порожність". Далі слово взяли європейці, коли переймали арабські цифри, потім спростили до "циферо", а ще трохи пізніше – до "зеро".

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Чи є ця гіпотеза є історично й науково обґрунтованою? Маємо сказати, що, мабуть, історичні факти свідчать таки про інше. Справді, сучасні цифри потрапили в арабський світ з Індії, а потім "переїхали" у Європу. Але система цифр, якою ми користуємося сьогодні, в сучасному вигляді існує приблизно з IX століття, а концепція нуля була відома в Індії ще з VII століття або й раніше.

Ідея ж про кути дуже цікава та візуально приваблива, але не має жодних історичних доказів. Давні зразки написання цифр у різних культурах мали різний вигляд, а форми змінювалися з часом. Ба більше, часто цифри писали округлими ще задовго до їхньої стандартизації. Бо так просто зручніше писати, а не через кути.