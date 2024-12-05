Це феномен свідомої відмови від керівництва – або усвідомлена безначальність. Докладніше розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

Дивіться також Хто оплачує рахунок на першому побаченні у поколінні зумерів

Покоління зумерів обрало усвідомлену безначальність: що це таке

Був час, коли здобути роботу менеджера було найвищим кар'єрним досягненням. Це було не просто підвищення, а символ – людина ставала більш шанованою з новими обов'язками та командою, якою можна керувати.

Але зі зміною поколінь змінюються і цілі. Сьогодні покоління зумерів, здається, ухиляється від цієї колись жаданої ролі. І це далеко не просто модний тренд, а відбиток глибоких змін у наших відносинах з роботою.

За опитуванням вересня 2024 року від Robert Walters:

Понад половина (52%) молодих спеціалістів віком до 30 років не прагнуть стати керівниками.

А 16% взагалі категорично відмовляються від будь-якої роботи, яка передбачає управління командою.

Отже, покоління це відмовляється від старої професійної моделі, де єдиним шляхом до успіху було сходження по ієрархічній драбині. І причин цьому багато, але виділяється одна: менеджмент сприймається як джерело сильного стресу, особистих жертв і навантаження, непропорційного винагороді.

Для багатьох простіше, розумніше і корисніше залишатися на оперативній роботі, з чіткими завданнями, графіком, але з більшою особистою свободою.

Зумери виросли зі смартфонами й вийшли на ринок праці в розпал пандемії, тож вони дивляться на світ інакше. Їхні пріоритети – баланс між особистим та професійним, реалізація на роботі та вільне від тиску середовище. У цей контекст робота менеджера не вписується.

Сьогодні покоління зумерів, здається, ухиляється від колись жаданої ролі керівника / Фото pressfoto@freepik

Пандемія Covid-19 перевернула уявлення про час, продуктивність і цінності. Багато людей заново відкрили для себе важливість сповільнення темпу життя, насолоди від спілкування з близькими та віднайдення сенсу в тому, що вони роблять. Це тепер відбивається на їхньому підході до роботи.

Ба більше, для зумерів вміння бути хорошим менеджером більше не вимірюється здатністю віддавати накази чи керувати командою. Важливими є експертиза, вміння слухати та смиренність. Згідно зі звітом Terra Nova:

43% людей віком 18 – 29 років виконують рішення свого керівництва лише тоді, коли вважають їх раціональними та зрозумілими. Вони вимагають лідерства, заснованого на компетентності, а не на статусі.

У результаті корпоративна культура повільно, але впевнено еволюціонує до менш вертикальної та більш колаборативної. А роль традиційного менеджера замінюється новим типом лідера – наставником і партнером.

Усвідомлена безначальність при цьому не означає повну відмову від влади, але ставить під сумнів її легітимність. Просто займати високу позицію в ієрархії – недостатньо, щоб викликати повагу. Її потрібно заслужити, зокрема досвідом та компетентністю.



Ось чому 72% молодих людей, опитаних Robert Walters, вважають за краще розвивати свій особистий досвід, а не керувати командою.

Для роботодавців це є серйозним викликом. Бо якщо молоді таланти відмовляються керувати, хто візьме на себе ці обов'язки? Відповідь може полягати в повному переосмисленні керівних посад. Адже усвідомлена безначальність – це не втеча, а саме запрошення переосмислити, що означає бути лідером у ХХІ століття.

Усвідомлена безначальність – це не кінець лідерства, а початок нової ери.