Усвідомлена безначальність – засіб проти стресу: що це за новий спосіб роботи покоління зумерів
Покоління зумерів переосмислює поняття успіху на робочому місці. Вони не хочуть брати на себе стресових управлінських обов'язків, лише експертизу та баланс.
Це феномен свідомої відмови від керівництва – або усвідомлена безначальність. Докладніше розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.
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Покоління зумерів обрало усвідомлену безначальність: що це таке
Був час, коли здобути роботу менеджера було найвищим кар'єрним досягненням. Це було не просто підвищення, а символ – людина ставала більш шанованою з новими обов'язками та командою, якою можна керувати.
Але зі зміною поколінь змінюються і цілі. Сьогодні покоління зумерів, здається, ухиляється від цієї колись жаданої ролі. І це далеко не просто модний тренд, а відбиток глибоких змін у наших відносинах з роботою.
За опитуванням вересня 2024 року від Robert Walters:
- Понад половина (52%) молодих спеціалістів віком до 30 років не прагнуть стати керівниками.
- А 16% взагалі категорично відмовляються від будь-якої роботи, яка передбачає управління командою.
Для багатьох простіше, розумніше і корисніше залишатися на оперативній роботі, з чіткими завданнями, графіком, але з більшою особистою свободою.
Зумери виросли зі смартфонами й вийшли на ринок праці в розпал пандемії, тож вони дивляться на світ інакше. Їхні пріоритети – баланс між особистим та професійним, реалізація на роботі та вільне від тиску середовище. У цей контекст робота менеджера не вписується.
Пандемія Covid-19 перевернула уявлення про час, продуктивність і цінності. Багато людей заново відкрили для себе важливість сповільнення темпу життя, насолоди від спілкування з близькими та віднайдення сенсу в тому, що вони роблять. Це тепер відбивається на їхньому підході до роботи.
Ба більше, для зумерів вміння бути хорошим менеджером більше не вимірюється здатністю віддавати накази чи керувати командою. Важливими є експертиза, вміння слухати та смиренність. Згідно зі звітом Terra Nova:
- 43% людей віком 18 – 29 років виконують рішення свого керівництва лише тоді, коли вважають їх раціональними та зрозумілими. Вони вимагають лідерства, заснованого на компетентності, а не на статусі.
- У результаті корпоративна культура повільно, але впевнено еволюціонує до менш вертикальної та більш колаборативної. А роль традиційного менеджера замінюється новим типом лідера – наставником і партнером.
Ось чому 72% молодих людей, опитаних Robert Walters, вважають за краще розвивати свій особистий досвід, а не керувати командою.
Для роботодавців це є серйозним викликом. Бо якщо молоді таланти відмовляються керувати, хто візьме на себе ці обов'язки? Відповідь може полягати в повному переосмисленні керівних посад. Адже усвідомлена безначальність – це не втеча, а саме запрошення переосмислити, що означає бути лідером у XXI століття.
Усвідомлена безначальність – це не кінець лідерства, а початок нової ери.