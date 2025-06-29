Ці помилки з одягом роблять вас значно старшим, ніж ви є

Якщо ви хочете формувати собі сучасний, актуальний і молодий образ, варто уникати кількох помилок стилю. А почати з того, щоб звертати увагу на свій одяг та те, як ви його носите.

Отже, є помилки, які роблять вас старшим, ніж ви є. 24 Канал розповість про них докладніше із посиланням на GQ.

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7 помилок щодо моди, які роблять вас застарим як на свій вік

Ми ж не ставимо собі за мету виглядати на 20 у 40? Очевидно, ні, але точно хочемо виглядати якнайкраще у будь-якому віці. А для цього потрібно про дещо подбати.

Це зачіска, борода, парфуми (бо є й такі, що старять вас), і – ваш одяг та те, як ви його використовуєте. І кожна людина може досягти ідеального стилю, якщо прибере деякі поширені помилки щодо моди. Ось вони:

Вдавати підлітка. Бажання одягатися як підліток не зробить вас схожим на нього. Радше навпаки, це зробить вас схожим на літню людину, яка не вміє старіти з гідністю та стилем. Звичайно, можна використовувати ті ж речі, що й підлітки – але важливо адаптувати їх до вашого поточного стилю, потреб і етапу життя.

Бажання одягатися як підліток не зробить вас схожим на нього. Радше навпаки, це зробить вас схожим на літню людину, яка не вміє старіти з гідністю та стилем. Звичайно, можна використовувати ті ж речі, що й підлітки – але важливо адаптувати їх до вашого поточного стилю, потреб і етапу життя. Складки, плями та нитки. Коли ваш одяг не в ідеальному стані, вас не тільки вважатимуть неохайним, а й застарілим. Це легко виправити, доглядаючи за одягом, його чистотою, запахом тощо.

Деякі помилки з одягом роблять вас старшим, ніж ви є / Фото halayalex@freepik