Эти ошибки с одеждой делают вас значительно старше, чем вы есть
- Статья описывает ошибки в одежде, которые делают человека старше. Это, в частности, притворятся подростком, ношение одежды в плохом состоянии, устаревший стиль и другие.
- Стоит избегать этих ошибок, чтобы иметь современный и стильный внешний вид в любом возрасте, обращая внимание на уход за одеждой, выбор цветов и аксессуаров.
Если вы хотите формировать себе современный, актуальный и молодой образ, стоит избегать нескольких ошибок стиля. А начать с того, чтобы обращать внимание на свою одежду и то, как вы ее носите.
Итак, есть ошибки, которые делают вас старше, чем вы есть. 24 Канал расскажет о них подробнее со ссылкой на GQ.
Смотрите также Будто застряли в нулевых: 5 вещей, которым не место в мужском гардеробе летом
7 ошибок в моде, которые делают вас слишком старым как на свой возраст
Мы же не ставим себе цель выглядеть на 20 в 40? Очевидно, нет, но точно хотим выглядеть как можно лучше в любом возрасте. А для этого нужно кое о чем позаботиться.
Это прическа, борода, духи (потому что есть и такие, что старят вас), и – ваша одежда и то, как вы ее используете. И каждый человек может достичь идеального стиля, если уберет некоторые распространенные ошибки в моде. Вот они:
- Притворяться подростком. Желание одеваться как подросток не сделает вас похожим на него. Скорее наоборот, это сделает вас похожим на пожилого человека, который не умеет стареть с достоинством и стилем. Конечно, можно использовать те же вещи, что и подростки – но важно адаптировать их к вашему текущему стилю, потребностям и этапу жизни.
- Складки, пятна и нитки. Когда ваша одежда не в идеальном состоянии, вас не только будут считать неопрятным, но и устаревшим. Это легко исправить, ухаживая за одеждой, ее чистотой, запахом и тому подобным.
- Устаревшие стили. Старые вещи – это не всегда винтаж. Нужно научиться отказываться от устаревших стилей и вещей, которые откровенно присущи определенной эпохе. Они могут не то что выдавать ваш возраст, но и добавить несколько лет.
- Одежда, которая не подходит. Когда одежда на вас сидит – вы привлекательнее, увереннее, даже если ваш образ простой и базовый. Не носите одежду меньшего размера и не держитесь за ту, которая "когда-то может пригодиться". Она лишь создает хаос в вашем шкафу.
- Идеальные сочетания. Это старое правило, якобы вы должны сочетать все в образе под одну гребенку, или якобы есть определенные цвета, которые никогда нельзя сочетать. Это правило делает вас устаревшим, потому что сейчас все иначе. Сочетать не означает, что все должно быть одинаковым.
- Неправильные очки. Неважно, для зрения или для защиты от солнца. Очки должны помочь вам выглядеть более привлекательным, а неправильная форма может сделать вас старше или несбалансированным.
- Логотипы. Заляпанность одежды логотипами является плохим тоном и делает вас очень старомодным. Выбирайте хорошие материалы, нейтральную цветовую гамму с небольшими яркими акцентами, качественную и стильную обувь – вот что замечают.