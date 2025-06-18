Вам вже за 40 і ви хочете жити довго: скільки тепер хвилин фізичних вправ щодня потрібно робити

Ви ж хочете жити довше і краще? Тоді маєте щодня присвячувати певну кількість часу фізичним вправам, особливо якщо вам вже за 40.

Сон, харчування та соціальне життя також дуже важливі, а фізичні вправи, можливо, найважливіші. 24 Канал завдяки GQ розповість, скільки їх потрібно робити.

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Скільки хвилин фізичних вправ потрібно робити на день, якщо вам за 40

Існує своєрідний "золотий стандарт" у цьому сенсі – рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я. Там кажуть, що треба віддати щонайменше 150 хвилин на фізичні вправи на тиждень з розрахунком 30 хвилин на день.

Звичайно, це не вимога, а саме рекомендація, адже люди різні. Ба більше, є різні дослідження, що свідчать: якщо ви хочете жити довше, то потрібно займатися вправами більше.

Ні, ми не говоримо про години тренувань щодня – радше про хвилини. І от питання – скільки саме буде достатньо, якщо ви вже перетнули позначку у 40 років?

Після досягнення 40 років, за даними Hospital for Special Surgery, зміни у режимі тренувань є дуже необхідними – потрібно робити вправи розумніше та не припиняти рухатися з роками.

Для довголіття важливі сон, харчування, соціальне життя, але фізичні вправи, можливо, найважливіші / Фото pressfoto@freepik

Докторка Кеті Бейрд каже, те, що ви робите сьогодні, формує ваше майбутнє. І якщо ви плануєте бігати марафон або підкоряти гори в 60 чи 70, вам потрібно працювати для цього вже в 40. Як саме?

Для початку, зробити корективи у звичках та розпорядку дня , далі регулярно вдаватися до аеробних тренувань та поєднувати їх із сесіями HIIT, тобто інтервальними тренуваннями високої інтенсивності.

, далі регулярно вдаватися до аеробних тренувань та поєднувати їх із сесіями HIIT, тобто інтервальними тренуваннями високої інтенсивності. Також слід виконувати вправи, які допомагають розвинути рівновагу – пози йоги, ба просто стояння на одній нозі. Насправді це допоможе уникнути падінь і нещасних випадків у літньому віці.

– пози йоги, ба просто стояння на одній нозі. Насправді це допоможе уникнути падінь і нещасних випадків у літньому віці. Далі – треба шукати способи бути більш активним у повсякденному житті. Періодично вставати з крісла в офісі, паркувати авто за кілька кварталів від роботи, загалом більше ходити пішки, не уникати сходів, гуляти з домашнім улюбленцем і так далі – коротко кажучи, уникати сидячого способу життя.

Отже, якщо ви хочете жити довше, доведеться перевищити ті рекомендовані ВООЗ 150 хвилин. Тут тільки важливо знайти той вид фізичних вправ, який вам подобається – щоб виробити собі режим і залюбки його дотримуватися.