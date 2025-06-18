Вам уже за 40 и вы хотите жить долго: сколько теперь минут физических упражнений ежедневно нужно делать
- Всемирная организация здравоохранения рекомендует не менее 150 минут физических упражнений в неделю, но после 40 лет этот предел стоит пересечь.
- При этом аэробные тренировки следует сочетать с интервальными тренировками высокой интенсивности и упражнениями для развития равновесия.
- Для долголетия также важно быть активным в повседневной жизни и избегать сидячего образа жизни.
Вы же хотите жить дольше и лучше? Тогда должны ежедневно посвящать определенное количество времени физическим упражнениям, особенно если вам уже за 40.
Сон, питание и социальная жизнь также очень важны, а физические упражнения, возможно, самые важные. 24 Канал благодаря GQ расскажет, сколько их нужно делать.
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Сколько минут физических упражнений нужно делать в день, если вам за 40
Существует своеобразный "золотой стандарт" в этом смысле – рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Там говорят, что надо отдать не менее 150 минут на физические упражнения в неделю с расчетом 30 минут в день.
Конечно, это не требование, а именно рекомендация, ведь люди разные. Более того, есть разные исследования, свидетельствующие: если вы хотите жить дольше, то нужно заниматься упражнениями больше.
Нет, мы не говорим о часах тренировок ежедневно – скорее о минутах. И вот вопрос – сколько именно будет достаточно, если вы уже пересекли отметку в 40 лет?
После достижения 40 лет, по данным Hospital for Special Surgery, изменения в режиме тренировок очень необходимы – нужно делать упражнения умнее и не прекращать двигаться с годами.
Доктор Кэти Бейрд говорит, то, что вы делаете сегодня, формирует ваше будущее. И если вы планируете бегать марафон или покорять горы в 60 или 70, вам нужно работать для этого уже в 40. Как именно?
- Для начала, сделать коррективы в привычках и распорядке дня, далее регулярно прибегать к аэробным тренировкам и сочетать их с сессиями HIIT, то есть интервальными тренировками высокой интенсивности.
- Также следует выполнять упражнения, которые помогают развить равновесие – позы йоги, или просто стояние на одной ноге. На самом деле это поможет избежать падений и несчастных случаев в пожилом возрасте.
- Далее – надо искать способы быть более активным в повседневной жизни. Периодически вставать с кресла в офисе, парковать авто за несколько кварталов от работы, в целом больше ходить пешком, не избегать лестниц, гулять с домашним любимцем и так далее – коротко говоря, избегать сидячего образа жизни.
Итак, если вы хотите жить дольше, придется превысить те рекомендованные ВОЗ 150 минут. Здесь только важно найти тот вид физических упражнений, который вам нравится – чтобы выработать себе режим и охотно его придерживаться.