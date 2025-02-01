Що в собі слід розвивати, щоб бути привабливішим – і ні, це взагалі не про зовнішність

Нові зачіски чи робота в спортзалі – це чудово, але це не ключі до того, щоб інші люди вважали нас привабливішими. Зовнішність та вигляд, безумовно, важливі під час знайомства, але тільки наша особистість у підсумку визначає ставлення до нас.

Краса часто програє харизмі, хоча буває і навпаки. Та як що з красою все зрозуміло, то ось питання – які аспекти нашої особистості варто спробувати посилити? 24 Канал завдяки GQ має кілька варіантів відповіді. Дивіться також Ця навичка – найважливіша, щоб бути багатим і успішним у 2025 Над чим потрібно працювати, щоб стати більш привабливим Впевненість у собі. Дехто думає, що людина або народжується з хорошою самооцінкою, або ні – але це помилка. Людина може працювати над впевненістю в собі, і це одна з тих речей, які роблять нас більш привабливими. Саме вона формує враження, що ми впевнені у всьому, що робимо і говоримо, і що ми розібралися у своєму житті, навіть якщо це не так. Мовиться про те, щоб відчувати себе комфортно і бути задоволеним собою, навіть якщо є щось, що вам не подобаються. Це – основа для решти важливих якостей.

Дехто думає, що людина або народжується з хорошою самооцінкою, або ні – але це помилка. Людина може працювати над впевненістю в собі, і це одна з тих речей, які роблять нас більш привабливими. Саме вона формує враження, що ми впевнені у всьому, що робимо і говоримо, і що ми розібралися у своєму житті, навіть якщо це не так. Мовиться про те, щоб відчувати себе комфортно і бути задоволеним собою, навіть якщо є щось, що вам не подобаються. Це – основа для решти важливих якостей. Чіткі принципи. Бути цілісною людиною – це аспект, який все більше цінують. Мати принципи, від яких ми не готові відмовитися і які ми захищаємо до кінця. Це те, що дає мету і сенс життю і що інші можуть сприймати ззовні, бачачи, що ми шукаємо щось значуще на нашому шляху. Це внутрішня мотивація, яка спонукає нас рухатися і вдосконалюватися, яка змусить інших бачити в нас тих, кому можна довіряти. Які аспекти нашої особистості варто спробувати посилити? / Фото karlyukav@freepik Автентичність. Бути автентичним – це не піддаватися впливу того, що роблять чи говорять інші. Бути байдужим до того, що інші думають або говорять про нас, тому що ми все одно не хочемо змінювати те, що нам в собі подобається. Це означає діяти так, як ми хочемо, тоді, коли ми хочемо, без покори часу чи правилам, нав'язаним суспільством (звісно, якщо це не шкодить іншим). Залишаючись автентичними та показуючи себе такими, якими ми є, ми приваблюватимемо тих, з ким будемо добре ладнати, а не тих, хто може не принести нічого цінного в наше життя.

Бути автентичним – це не піддаватися впливу того, що роблять чи говорять інші. Бути байдужим до того, що інші думають або говорять про нас, тому що ми все одно не хочемо змінювати те, що нам в собі подобається. Це означає діяти так, як ми хочемо, тоді, коли ми хочемо, без покори часу чи правилам, нав'язаним суспільством (звісно, якщо це не шкодить іншим). Залишаючись автентичними та показуючи себе такими, якими ми є, ми приваблюватимемо тих, з ким будемо добре ладнати, а не тих, хто може не принести нічого цінного в наше життя. Сила і сміливість. Банально і, можливо, трохи старомодно, але така реальність. Мова не про намагання бути "альфа-самцем", а про роботу над душевною силою та сміливістю у всіх сферах нашого життя. Сміливість означає використання нашої впевненості в собі, щоб боротися за те, чого ми хочемо, і наважуватися робити те, що ми, можливо, боїмося робити в певні моменти. Саме сміливість відрізняє неординарних людей від звичайних. Це не означає приховувати свої страхи та емоції, а означає приймати їх і діяти всупереч, не вважаючи їх слабкістю. Водночас стійкість дозволяє нам виявляти найкращу версію себе, долаючи погані часи.