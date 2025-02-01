Что в себе следует развивать, чтобы быть привлекательнее – и нет, это вообще не про внешность

Новые прически или работа в спортзале – это прекрасно, но это не ключи к тому, чтобы другие люди считали нас более привлекательными. Внешность и вид, безусловно, важны при знакомстве, но только наша личность в итоге определяет отношение к нам.

Красота часто проигрывает харизме, хотя бывает и наоборот. Но если с красотой все понятно, то вот вопрос – какие аспекты нашей личности стоит попробовать усилить? 24 Канал благодаря GQ имеет несколько вариантов ответа. Смотрите также Этот навык – самый важный, чтобы быть богатым и успешным в 2025 году Над чем нужно работать, чтобы стать более привлекательным Уверенность в себе. Некоторые думают, что человек или рождается с хорошей самооценкой, или нет – но это ошибка. Человек может работать над уверенностью в себе, и это одна из тех вещей, которые делают нас более привлекательными. Именно она формирует впечатление, что мы уверены во всем, что делаем и говорим, и что мы разобрались в своей жизни, даже если это не так. Речь о том, чтобы чувствовать себя комфортно и быть довольным собой, даже если есть что-то, что вам не нравятся. Это – основа для остальных важных качеств.

Некоторые думают, что человек или рождается с хорошей самооценкой, или нет – но это ошибка. Человек может работать над уверенностью в себе, и это одна из тех вещей, которые делают нас более привлекательными. Именно она формирует впечатление, что мы уверены во всем, что делаем и говорим, и что мы разобрались в своей жизни, даже если это не так. Речь о том, чтобы чувствовать себя комфортно и быть довольным собой, даже если есть что-то, что вам не нравятся. Это – основа для остальных важных качеств. Четкие принципы. Быть целостным человеком – это аспект, который все больше ценят. Иметь принципы, от которых мы не готовы отказаться и которые мы защищаем до конца. Это то, что дает цель и смысл жизни и что другие могут воспринимать извне, видя, что мы ищем что-то значимое на нашем пути. Это внутренняя мотивация, которая побуждает нас двигаться и совершенствоваться, которая заставит других видеть в нас тех, кому можно доверять. Какие аспекты нашей личности стоит попробовать усилить? / Фото karlyukav@freepik Аутентичность. Быть аутентичным – это не поддаваться влиянию того, что делают или говорят другие. Быть равнодушным к тому, что другие думают или говорят о нас, потому что мы все равно не хотим менять то, что нам в себе нравится. Это означает действовать так, как мы хотим, тогда, когда мы хотим, без покорности времени или правилам, навязанным обществом (конечно, если это не вредит другим). Оставаясь аутентичными и показывая себя такими, какими мы есть, мы будем привлекать тех, с кем будем хорошо ладить, а не тех, кто может не принести ничего ценного в нашу жизнь.

Быть аутентичным – это не поддаваться влиянию того, что делают или говорят другие. Быть равнодушным к тому, что другие думают или говорят о нас, потому что мы все равно не хотим менять то, что нам в себе нравится. Это означает действовать так, как мы хотим, тогда, когда мы хотим, без покорности времени или правилам, навязанным обществом (конечно, если это не вредит другим). Оставаясь аутентичными и показывая себя такими, какими мы есть, мы будем привлекать тех, с кем будем хорошо ладить, а не тех, кто может не принести ничего ценного в нашу жизнь. Сила и смелость. Банально и, возможно, немного старомодно, но такова реальность. Речь не о попытке быть "альфа-самцом", а о работе над душевной силой и смелостью во всех сферах нашей жизни. Смелость означает использование нашей уверенности в себе, чтобы бороться за то, чего мы хотим, и решаться делать то, что мы, возможно, боимся делать в определенные моменты. Именно смелость отличает неординарных людей от обычных. Это не значит скрывать свои страхи и эмоции, а значит принимать их и действовать вопреки, не считая их слабостью. В то же время стойкость позволяет нам проявлять лучшую версию себя, преодолевая плохие времена.