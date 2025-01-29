Щоб бути успішним і багатим, потрібно здобути хорошу роботу, мати хорошу зарплату, розумно поводитися з грошима і знайти спосіб рости та розвиватися з часом. А ще – розвинути певні навички, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Яка ж навичка є найважливішою для досягнення успіху

За словами Бет Гендерсон, експертки зі стартапів з Мельбурна, є одна навичка, яка може допомогти вам досягти успіху в будь-якій роботі чи кар'єрі, і навіть в особистому житті. Щоб рухатися далі, кожен, на її думку, має розвивати цю навичку.

Найважливіша навичка, яка зробить вас успішним у будь-якій роботі – це вміння взяти будь-яке завдання, проблему або несподіванку, що трапляється на вашому шляху, розбити її на складники та визначити план дій, як із цим розібратися,

– пише вона.

Складання чіткого плану не лише допомагає вам мати більше порядку в роботі, але й розставляти пріоритети та краще використовувати свій час і енергію на те, що дійсно допоможе вам досягти мети. План також дозволяє вам втілювати свої ідеї в життя і не губитися на цьому шляху. Створення плану також не дозволяє страху стримувати вас або зав'язнути у менталітеті "я не можу цього зробити".

Щоб бути успішним, потрібно розвинути певні навички, зокрема навичку планування / Фото wavebreakmedia_micro@freepik

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