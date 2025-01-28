Шкіра додає шар складності до будь-якого аромату, надаючи йому позачасового класичного вигляду. І такі парфуми найкраще підходять для вечірнього виходу або офіційного заходу, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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4 шкіряні аромати для чоловіків, які полюбляють сміливі й суворі парфуми

Bel Ami Vetiver від Hermes. Французький парфумер Жан-Клод Елені переосмислив культовий аромат Hermes, додавши унікальну ноту. Ця туалетна вода має цікаве поєднання ветівера, шкіри та цистуса лабданума, що створює теплий, чуттєвий аромат, інтригуючий і водночас позачасовий, як у старих детективних фільмах. Ціна – трохи більше за 7000 гривень.

Французький парфумер Жан-Клод Елені переосмислив культовий аромат Hermes, додавши унікальну ноту. Ця туалетна вода має цікаве поєднання ветівера, шкіри та цистуса лабданума, що створює теплий, чуттєвий аромат, інтригуючий і водночас позачасовий, як у старих детективних фільмах. Ціна – трохи більше за 7000 гривень. Tom Ford's Ombré Leather. Цей аромат є одним з найпопулярніших у Тома Форда, особливо для тих, кого приваблюють теплі. Натхненний американським Заходом, він відкривається живим поєднанням імбиру, коріандру і кардамону, надаючи цитрусовий і трав'янистий шлейф. У серці – сміливий шкіряний акорд, тліюче багатство якого підкреслює золотисте тепло шафрану. Ціна – трохи менше за 7000 гривень.

Шкіряні парфуми найкраще підходять для вечірнього або офіційного заходу / Фото виробників

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Ferragamo Intense Leather. Зухвалий, трохи різкий, цей аромат – про контрасти. Він починається з пікантного удару мандарина і рожевого перцю, збалансованого свіжою трав'янистою вібрацією мускатної шавлії. А справжньою зіркою є база – сміливий шкіряний акорд, який пом'якшує землистий мускус і дубовий мох. Ціна – близько 4500 гривень.

Зухвалий, трохи різкий, цей аромат – про контрасти. Він починається з пікантного удару мандарина і рожевого перцю, збалансованого свіжою трав'янистою вібрацією мускатної шавлії. А справжньою зіркою є база – сміливий шкіряний акорд, який пом'якшує землистий мускус і дубовий мох. Ціна – близько 4500 гривень. Gucci's The Alchemist's Garden: The Voice of the Snake. Це деревно-шкіряний аромат з глибиною шкіряного акорду, димністю удового дерева і теплом абсолюту цистуса. Це сміливий і гіпнотичний запах, який спеціально розроблений для того, щоб його можна було наносити шарами для створення персоналізованого аромату. Ціна – не менш як 16000 гривень.

Отже, що б ви не хотіли підкреслити (силу, стиль, характер чи будь-яку іншу вашу особливу рису), шкіряні парфуми пасуватимуть вам якнайкраще. Це, звісно, якщо ви з тих чоловіків, що обирають неординарність та рішучість.