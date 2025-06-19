Ви думаєте, ця звичка рятує ваші стосунки – а насправді саме вона їх руйнує

Існує звичка у стосунках, яка може їх зруйнувати, а ви навіть не помітите – бо вважаєте, що вона рятівна. Та якщо вона є у вашій парі, то краще вам про неї поговорити – поки ще не пізно.

Її назвав психолог Джеффрі Бернстайн – і порадив рішення. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

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Що таке стоунволінг та як він працює на руйнування стосунків

Отже, ця звичка може зруйнувати ваші стосунки, але ви можете вважати, що вона їх рятує. Це звучить суперечливо, розуміємо, і здається, що так бути не може. Мовляв, як можна не розуміти або не помічати, коли робиш щось не те чи не так?

На жаль, правда в тім, що ми не завжди усвідомлюємо, як наші дії можуть впливати на інших. Це якраз стосується, серед іншого, й стоунволінгу. З ним ми вважаємо, що запобігаємо погіршенню ситуації в стосунках, але все відбувається навпаки.

Що таке стоунволінг? Це, простими словами, зведення стіни між партнерами, закриття себе, небажання спілкуватися та розв'язувати проблему. Причім часто людина це не робить навмисно, ба більше – просто вважає стоунволінг найкращим способом уникнути конфлікту. Мовляв, якщо про проблему не говорити, то її не існує.

Психолог пояснив проблему стоунволінгу та порадив, що із цим робити / Фото freepik

Психолог Джеффрі Бернстайн пояснює, що це одна з найгірших звичок, які можуть бути у пари. Бо якщо про проблему не говорити – вона тільки поглиблюється. Тоді як саме спілкування робить стосунки здоровими. Тому потрібно навчитися розмовляти й досягати та дотримуватися домовленостей.

Багато людей так виховані та звикли зводити стіни, маючи це за єдиний підхід до проблемних ситуацій. Вони просто не знають іншого способу. Тому тут важливо усвідомити, що стоунволінг може зруйнувати стосунки, якщо вчасно не припинити це робити.

І єдиним рішенням, звичайно, є розмова про проблему. Знайдіть в собі сили на це, а якщо не можете або якщо не знаєте, як це зробити – спробуйте звернутися до терапевтів для пар. Фахівець зможе проаналізувати дії кожного у парі та допомогти щонайменше зробити перший крок.