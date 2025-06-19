Вы думаете, эта привычка спасает ваши отношения – а на самом деле именно она их разрушает

Существует привычка в отношениях, которая может их разрушить, а вы даже не заметите – потому что считаете, что она спасительная. Но если она есть в вашей паре, то лучше вам о ней поговорить – пока еще не поздно.

Ее назвал психолог Джеффри Бернстайн – и посоветовал решение. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

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Что такое стоунволлинг и как он работает на разрушение отношений

Итак, эта привычка может разрушить ваши отношения, но вы можете считать, что она их спасает. Это звучит противоречиво, понимаем, и кажется, что так быть не может. Мол, как можно не понимать или не замечать, когда делаешь что-то не то или не так?

К сожалению, правда в том, что мы не всегда осознаем, как наши действия могут влиять на других. Это как раз касается, среди прочего, и стоунволинга. С ним мы считаем, что предотвращаем ухудшение ситуации в отношениях, но все происходит наоборот.

Что такое стоунволлинг? Это, простыми словами, возведение стены между партнерами, закрытие себя, нежелание общаться и решать проблему. Причем часто человек это не делает намеренно, более того – просто считает стоунволлинг лучшим способом избежать конфликта. Мол, если о проблеме не говорить, то ее не существует.

Психолог объяснил проблему стоунволинга и посоветовал, что с этим делать / Фото freepik

Психолог Джеффри Бернстайн объясняет, что это одна из худших привычек, которые могут быть у пары. Потому что если о проблеме не говорить – она только углубляется. Тогда как именно общение делает отношения здоровыми. Поэтому нужно научиться разговаривать и достигать и соблюдать договоренности.

Многие люди так воспитаны и привыкли возводить стены, видя в этом единственный подход к проблемным ситуациям. Они просто не знают другого способа. Поэтому здесь важно осознать, что стоунволлинг может разрушить отношения, если вовремя не прекратить это делать.

И единственным решением, конечно, является разговор о проблеме. Найдите в себе силы на это, а если не можете или если не знаете, как это сделать – попробуйте обратиться к терапевтам для пар. Специалист сможет проанализировать действия каждого в паре, и помочь как минимум сделать первый шаг.