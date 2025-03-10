Як стильно заправити футболку у штани: хитрість тіктокера привернула мільйони переглядів
- Тіктокер noahaltink, що публікує відео про чоловічий стиль, показав хитрий спосіб заправляти футболку у штани, і привернув увагу вже майже 25 мільйонів глядачів.
- А все тому, що цей метод дозволяє уникнути складок та забезпечує зручність і доглянутий вигляд упродовж дня, хоча у коментарях є і певні критичні зауваження.
Гарно заправлена футболка може змінити ваш образ, зробити його охайним і стильним. Багато хто цим не переймається, але один тіктокер довів, що цілком дарма.
Це noahaltink, і він опублікував відео, яке набрало вже майже 25 мільйонів переглядів. 24 Канал розповідає, яку цікаву хитрість із заправлянням штанів показав цей чоловік.
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Невже 99% чоловіків заправляють футболку неправильно?
А показав він простий, але ефективний спосіб заправляти футболку у штани, який дозволить вам мати бездоганний вигляд та комфортно почувати себе протягом дня.
Ось покрокова інструкція:
- Розстібніть штани, щоб сформувати простір для рівномірного розподілу тканини.
- Загорніть футболку по швах і заправте її спочатку з одного боку, потім з іншого, щоб тканина лягала рівно й без складок.
- Відкоригуйте посадку – потягніть футболку на сантиметр вгору та загорніть її вниз. Спершу спереду, потім і ззаду.
Якщо з тексту не зовсім зрозуміло, просто перегляньте відео – і всі питання автоматично відпадуть.
Як заправити футболку у цікавий та нестандартний спосіб: дивіться відео noahaltink
Хак цього гуру стиля дозволить вам уникнути некрасивих складок і забезпечить зручність. А ще у такий спосіб заправлена футболка додає вашому образу доглянутості та впевненості.
Утім, якщо глянути у коментарі, далеко не всі поділяють такий погляд. Є й доволі критичні висловлювання – особливо щодо ситуацій, коли потрібно сходити до туалету. А у вас які враження?