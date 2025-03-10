Як стильно заправити футболку у штани: хитрість тіктокера привернула мільйони переглядів

Гарно заправлена футболка може змінити ваш образ, зробити його охайним і стильним. Багато хто цим не переймається, але один тіктокер довів, що цілком дарма.

Це noahaltink, і він опублікував відео, яке набрало вже майже 25 мільйонів переглядів. 24 Канал розповідає, яку цікаву хитрість із заправлянням штанів показав цей чоловік.

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Невже 99% чоловіків заправляють футболку неправильно?

А показав він простий, але ефективний спосіб заправляти футболку у штани, який дозволить вам мати бездоганний вигляд та комфортно почувати себе протягом дня.

Ось покрокова інструкція:

Розстібніть штани, щоб сформувати простір для рівномірного розподілу тканини.

Загорніть футболку по швах і заправте її спочатку з одного боку, потім з іншого, щоб тканина лягала рівно й без складок.

Відкоригуйте посадку – потягніть футболку на сантиметр вгору та загорніть її вниз. Спершу спереду, потім і ззаду.

Якщо з тексту не зовсім зрозуміло, просто перегляньте відео – і всі питання автоматично відпадуть.

Як заправити футболку у цікавий та нестандартний спосіб: дивіться відео noahaltink

Хак цього гуру стиля дозволить вам уникнути некрасивих складок і забезпечить зручність. А ще у такий спосіб заправлена футболка додає вашому образу доглянутості та впевненості.

Утім, якщо глянути у коментарі, далеко не всі поділяють такий погляд. Є й доволі критичні висловлювання – особливо щодо ситуацій, коли потрібно сходити до туалету. А у вас які враження?