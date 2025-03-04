Джинси з середньою та високою посадкою згодом багато хто почав вважати більш привабливими, але мода циклічна. Цей стиль повернувся і став сильнішим, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Джинси з низькою посадкою: 5 правил, як їх слід носити

В тренді – мішкуваті. Іншими словами, уникайте вузьких джинсів. Низька посадка і мішкуватість – саме поєднання цих двох силуетів зараз є виграшною формулою, яку можна побачити і в модних колекціях, і в популярних масмаркетах. Ідея в тому, щоб вибрати джинси з низькою посадкою, яка відкриває більше тулуба, але водночас залишає більше простору на стегнах і ногах.

Іншими словами, уникайте вузьких джинсів. Низька посадка і мішкуватість – саме поєднання цих двох силуетів зараз є виграшною формулою, яку можна побачити і в модних колекціях, і в популярних масмаркетах. Ідея в тому, щоб вибрати джинси з низькою посадкою, яка відкриває більше тулуба, але водночас залишає більше простору на стегнах і ногах. Зверніть увагу на пропорції. Оскільки це штани, які сидять нижче на талії, важливо, щоб весь образ мав хороші пропорції, щоб у вас не було занадто довгого тулуба або коротких ніг. Використовуйте шари, щоб додати образу об'єму і дотримання пропорцій. Переконайтеся, що ваш торс має вигляд витягнутий і обтічний, а ноги мають стрункий силует. Шукайте візуальну рівновагу між верхом і низом через піджаки, джемпери або довгі сорочки.

Стиль низької посадки повернувся до трендів чоловічої моди та став сильнішим / Фото freepik