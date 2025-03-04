Джинси з середньою та високою посадкою згодом багато хто почав вважати більш привабливими, але мода циклічна. Цей стиль повернувся і став сильнішим, пише 24 Канал із посиланням на GQ.
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Джинси з низькою посадкою: 5 правил, як їх слід носити
- В тренді – мішкуваті. Іншими словами, уникайте вузьких джинсів. Низька посадка і мішкуватість – саме поєднання цих двох силуетів зараз є виграшною формулою, яку можна побачити і в модних колекціях, і в популярних масмаркетах. Ідея в тому, щоб вибрати джинси з низькою посадкою, яка відкриває більше тулуба, але водночас залишає більше простору на стегнах і ногах.
- Зверніть увагу на пропорції. Оскільки це штани, які сидять нижче на талії, важливо, щоб весь образ мав хороші пропорції, щоб у вас не було занадто довгого тулуба або коротких ніг. Використовуйте шари, щоб додати образу об'єму і дотримання пропорцій. Переконайтеся, що ваш торс має вигляд витягнутий і обтічний, а ноги мають стрункий силует. Шукайте візуальну рівновагу між верхом і низом через піджаки, джемпери або довгі сорочки.
Стиль низької посадки повернувся до трендів чоловічої моди та став сильнішим / Фото freepik
- Тест на сидіння. Коли ви носите джинси з низькою посадкою, є великий ризик, що ви покажете занадто багато, коли сядете. А це не підходить для багатьох місць, як-от офіс. Тому – перш ніж вийти з дому, сядьте на стілець і переконайтеся, що все добре прикрито: сорочкою, штанами або краєм спіднього (якщо це так задумано).
- Низька, але не надто низька посадка. Є різні типи й розміри джинсів, але ще ви повинні знати, що є різні довжини, і вам потрібно вибрати ту, яка підходить для вашого типу фігури та зросту. Враховуйте, що штани мають бути зручними та добре облягати ваше тіло.
- Білизна має значення. З низькою посадкою повернулася тенденція показувати трохи спіднього, а це означає, що вам потрібно бути обережними зі своєю білизною. Якщо вона буде виднітися, то має відповідати образу, добре сидіти на вас і бути в ідеальному стані. А якщо ви не хочете її виставляти напоказ, переконайтеся, що штани прикривають її, і ви можете покластися на ремінь, щоб утримати все на місці.