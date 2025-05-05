Цей базовий принцип – ключ до того, щоб завжди мати гарний вигляд, не витрачаючи надто багато грошей чи зусиль. Мовиться про правило 70 – 30.

Воно не радить купувати дорогі бренди, змінювати гардероб щосезону та інші подібні речі. Ні, це правило про дуже прості речі, які завжди працюють – 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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Що таке правило 70 – 30 і як його використовувати, щоб добре одягатися

Правило 70 – 30 говорить, що 70% вашого гардероба має бути наповнено універсальними, класичними, базовими, позачасовими та нейтральними речами. Це джинси, футболки, піджаки та штани. Відповідно, 30% слід присвятити яскравим або трендовим речам, з якими особливими деталями.

Ідея в тому, що ви можете створити базу для своїх образів із речей, які ви можете носити протягом багатьох років, які ідеально сидять на вас і завжди мають гарний вигляд (це про речі, які вам дуже подобаються, які, як ви знаєте, вам підходять, і які є базовими). А потім додати до них більш сучасні, кричущі або яскраві елементи, та не настільки, щоб тренди поглинули весь ваш гардероб.

70 – 30 – це правило про дуже прості речі, які завжди працюють / Фото halayalex@freepik

Ваші 70% одягу повинні ідеально сидіти на вас, бути в хорошому стані, мати кольори, які вам пасують, крій і фасон, які добре поєднуються з вашим типом фігури. А інші 30% також мають ідеально сидіти на вас, а ще й добре поєднуватися з одягом 70%. Різниця ще й у тому, що цей одяг може бути одноразовим або тимчасовим, може відповідати миттєвому тренду або чомусь, що ви просто хотіли спробувати.

Важливо, щоб більша частина вашого бюджету йшла на базовий одяг та класику якомога кращої якості, щоб носити її довго. Тоді як трендові речі – це мали б бути випадкові витрати.

Отже, завдяки цьому правилу 30 – 70 ваш гардероб стане набагато функціональнішим, ви зможете створити набагато більше гарних образів, і будете впевнені, що все, що у вас є, працює добре. Також дотримання цього правила допоможе вам не відставати від трендів, не витрачаючи при цьому заощаджень.