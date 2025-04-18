Красива вишиванка – завжди виграшне рішення. Вона чудово доповнює як класичний образ, так і може стати частиною кежуального. І 24 Канал розповість про три вишиванки, які обов'язково мають бути у вашому гардеробі!

Варте уваги Кучма, черес та кресаня: які аксесуари носили українські чоловіки в давнину

Вишиванка "Франко" від Merezhka

Розміри: від 44 до 56;

Склад тканини: 55% бавовна, 45% льон;

Вишивка: машинна, французький вузлик;

Ціна: 1380 гривень.

З чим можна поєднати вишиванку: дивіться відео

Це красива та стримана чоловіча вишиванка, яка, як кажуть виробники, є "втіленням нескореного духу українського генія Івана Франка". На її створення надихала сорочка Каменяра, яку можна було побачити на багатьох його портретах.

Власне, Іван Франко був одним з перших чоловіків-інтелігентів, котрі без остраху поєднували костюми з традиційною вишиванкою. Таким чином йому вдалось буквально перетворити її на символ національної гідності та незламності.

Особливу увагу до себе приковує восьмикутна зірка. Це символ духовного світла, гармонії, а також досконалості. Доповнюється вона квадратом. А це вже знак стабільності, порядку, а також життєвої рівноваги. Тим часом гармонію, захист, баланс і духовне піднесення уособлює подвійний хрест.

Вишиванка з символами Київської Русі від ETNODIM

Розміри: від S до XXXL;

Тканина: льон;

Нитки: бавовна;

Техніка виконання: гладь;

Ціна: 5400 гривень.

Вишиванка з символами Київської Русі / Фото ETNODIM

Перед нами пряма сорока з коміром-стійкою. Спереду можна побачити розріз з застібкою на кнопку, що максимально комфортно. Вишивкою оздоблені комір, пілочка, а також манжети. А спинка – з кокеткою.

Якщо говорити про вишивку, то на ній зображені герби Великих князів Київських, а також родові знаки князів X – XII століття. Мовиться про Тризуб, знак Володимира Великого, герб Князівства, два мечі, гілку калини та пшеницю.

Вишиванка "Яремчук: Незрівнянний світ краси" від SVARGA

Розміри: від M до XXL;

Тканина: 100% льон;

Ціна: 6000 гривень.

На вишиванку надихнув Назарій Яремчук / Фото SVARGA

Так-так, на появу цієї вишиванки надихнув фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Якщо ви ще не бачили, то рекомендуємо це зробити негайно.

Перед нами ще одна вишита сорочка з коміром-стійкою. Застібається вона на кнопки. А її орнамент відтворили з сорочки Назарія Яремчука, зафіксовану на його архівних світлинах.

На погрудді та рукавах можна побачити геометричний візерунок. Він складається з ромбів, трикутників, а також спіралей.

Власне, ВІА "Смерічка", учасником якого був Назарій Яремчук, одягали дизайнери Алла Дутківська та той самий Василь Зінкевич. Вони працювали над костюмами та поєднували у них сучасні напрямки моди та національні традиції. Саме тоді ансамбль на той час бус справжнім феноменом. Вони не лише виконували надзвичайну музику, а й вражали новаторським стилем сценічного вбрання.

Дивіться також Як ваше взуття розкриває вашу особистість: цікава теорія поведінкової психологині

Яку б сорочку ви не носили, пам'ятайте про те, що її можна поєднувати з різним низом. Можна вдягнути класичні штани, чиноси, джинси або навіть шорти. Експериментуйте, міксуйте і насолоджуйтесь носінням вишиванки, адже це не лише дуже важливо, а й красиво!