Так, колись рожевий асоціювався не з ніжністю, а з мужністю, а потім сталася подія, яка трохи перевернула уявлення. 24 Канал завдяки відео rulya.a у тіктоці розповість докладніше.

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Рожевий – це колір мужності

Отже, знайте, що ще кілька поколінь тому рожевий був чоловічим кольором. У XVIII – XIX століттях його сприймали як символ статусу, сили та навіть бойового духу. Бо рожевий – це наче "пом'якшена версія" червоного, кольору війни та аристократії.

Тобто у ті роки чоловіки носили рожевий, навіть гадки не маючи, що колись він може спричиняти якісь комплекси. І офіцерів, і світських левів можна було легко побачити у рожевому. А от синій вважали м'якшим, ніжнішим, а тому – жіночим.

Але прийшло XX століття, і ситуація дещо змінилася. Це сталося тоді, коли дружина президента США Дуайта Ейзенхауера Меймі одягнула на інавгурацію рожеву сукню – і дуже вразила глядачів. Люди дуже любили її, тож рожевий почали асоціювати з жіночністю.

Рожевий колір був чоловічим, а ось як усе перевернулося: дивіться відео rulya.a із тіктока

Природно, мода підхопила хвилю. Дизайнери, маркетинг та попкультура зробили свою справу, і якось майже непомітно рожевий потрапив у категорію "тільки для дівчат". Звісно, це не природний стан речей і вічно так тривати не могло.

Сьогодні все повертається у норму – рожевий спокійно носять і хлопці, і дівчата, ну, бо це просто колір, а не якийсь ярлик. І це чудово, що сучасний світ не толерує стереотипи, тим більше якщо вони не підкріплені абсолютно нічим.