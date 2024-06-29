Порнозірка розповіла, що хотів від неї залицяльник за понад 100 тисяч доларів

Грейс – 26-річна порнозірка, яка заробляє п'ятизначні суми на місяць. Правда, допомагає в цьому вже не так акторська діяльність, як наявність портфеля нерухомості на понад 1,3 мільйона доларів США. Та от халепа, цей фактор також ускладнює знайомства.

Грейс дуже пишається тим, що зуміла забезпечити собі гарне фінансове становище, створюючи онлайн-контент для дорослих. Але молода акторка також виявила, що великі статки – це не те, що подобається чоловікам.

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"Найдикіша річ, яку коли-небудь пропонував чоловік"

Вона розповіла, що чоловіки все ще не звикли зустрічати жінок, "успішніших за них". З іншого боку, з її досвіду, деякі чоловіки можуть насолоджуватися цим, "користуючись перевагами".

Деяких чоловіків це відлякує, а декому, навпаки, подобається, що у мене є гроші,

– сказала вона.

З її досвіду, проблема часто в тому, що такі чоловіки дуже швидко починають висувати вимоги. До прикладу, один залицяльник пропонував їй купити йому авіаквитки першим класом і оплатити їхню міжнародну відпустку.

А одного разу вона познайомилася з чоловіком у мережі, та після елементарного чату й переписки "атмосфера" змінилася – коли він зрозумів, що вона займається OnlyFans і досить заможна.

Грейс хоче знайти чоловіка, з яким буде відчувати себе принцесою / Колаж 24 Каналу світлин gracewearslace_

Вони ще навіть не ходили на побачення, а він уже пропонував їй почати купувати йому подарунки: "Він почав надсилати мені скріншоти одягу, парфумів і навіть машини своєї мрії".

Найдикіша річ, яку запропонував мені зробити чоловік – це купити йому автомобіль його мрії. Він коштував понад 130 000 доларів США,

– розповідала вона.

Так він успішно вбив потенційний роман: "Я швидко скасувала побачення і більше ніколи з ним не розмовляла".

Іншим разом вона пішла на побачення з хлопцем, і він почав шукати її в інтернеті, поки вони вечеряли. А коли знайшов її акаунт, почав розпитувати, скільки вона заробляє і зі скількома чоловіками спала. А потім заявив, що вечеря буде за її гроші. Зрозуміло, що до другого побачення справа не дійшла.

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Грейс сказала, що вона не проти бути годувальницею у стосунках, бо досить важко конкурувати із зароблянням мільйона австралійських доларів на рік. Але вона все одно хоче, щоб її партнер докладав зусиль.

Мені потрібно, щоб чоловік продовжував брати на себе ініціативу, планувати й бронювати, щоб я відчувала себе принцесою, про яку дбають, і щоб я забула, що плачу за це,

– пояснила вона.

Зрештою, Грейс просто хоче знайти чоловіка, який би не очікував, що вона завжди буде оплачувати рахунки.