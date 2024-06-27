Існують ознаки, які можуть вказувати на зраду, і зміни в поведінці, які є індикаторами того, що щось не так. Якщо ви підозрюєте, що ваша половинка зраджує, маєте діяти правильно, щоб дізнатися правду і прийняти краще рішення, що робити далі.
Дивіться також Як дізнатися, чи ви все ще закохані: ось 3 питання, які слід поставити одне одному в парі
Що робити, якщо підозрюєш свою половинку у зраді
По-перше, знати та розпізнавати ознаки. Ось вони:
- Зміни у спілкуванні та ставленні.
- Підвищений інтерес до своєї зовнішності.
- Більше часу поза домом.
- Обман, байдужість, звинувачення у зраді.
- Зміни у сексуальному житті.
- Грошові проблеми.
- Зміни у поведінці в соціальних мережах.
По-друге, ставити правильні запитання, які можуть допомогти краще розібратися в ситуації та з'ясувати, чи хочете ви продовжувати стосунки і чи є спосіб їх врятувати. До прикладу:
- Чому ти мені зрадила?
- Чи робила ти таке раніше, до мене?
- Чи закінчилися ті стосунки?
- Чого, на твою думку, не вистачало у наших стосунках?
- Чи готова ти працювати над стосунками?
- Як, на твою думку, твої дії вплинули на стосунки?
Є 5 чітких порад щодо того, що робити, якщо запідозрив зраду / Фото teksomolika@freepik
По-третє, зверніться по допомогу до фахівця та людей, які вас підтримують. Знайдіть хорошого сімейного психолога (який має допомогти розібратися з емоціями), розробіть план самодопомоги, здобудьте соціальну підтримку (варто оточити себе людьми, які, як ви знаєте, підтримають вас і будуть поруч у найважчі часи).
По-четверте, прийміть рішення про майбутнє стосунків. Коли ви підтвердите свої підозри або виявите, що вони хибні, наступне, що потрібно зробити, – це прийняти рішення щодо ваших стосунків. Тобто чи хочете ви залишитися і покращити їх, чи краще розірвати їх і рухатися далі. Важливо, щоб ви обоє знали, чого хочете.
По-п'яте, вдавайтеся до самодопомоги. Дуже важливо, щоб ви робили те, що змушує вас почуватися добре і що вам подобається, що додає вам безпеки, душевної рівноваги й спокою, що допомагає розвивати душевні сили та дозволяє мати моменти, якими ви можете насолоджуватися.