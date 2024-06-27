Існують ознаки, які можуть вказувати на зраду, і зміни в поведінці, які є індикаторами того, що щось не так. Якщо ви підозрюєте, що ваша половинка зраджує, маєте діяти правильно, щоб дізнатися правду і прийняти краще рішення, що робити далі.

Дивіться також Як дізнатися, чи ви все ще закохані: ось 3 питання, які слід поставити одне одному в парі

Що робити, якщо підозрюєш свою половинку у зраді

По-перше, знати та розпізнавати ознаки. Ось вони:

Зміни у спілкуванні та ставленні.

Підвищений інтерес до своєї зовнішності.

Більше часу поза домом.

Обман, байдужість, звинувачення у зраді.

Зміни у сексуальному житті.

Грошові проблеми.

Зміни у поведінці в соціальних мережах.

По-друге, ставити правильні запитання, які можуть допомогти краще розібратися в ситуації та з'ясувати, чи хочете ви продовжувати стосунки і чи є спосіб їх врятувати. До прикладу:

Чому ти мені зрадила?

Чи робила ти таке раніше, до мене?

Чи закінчилися ті стосунки?

Чого, на твою думку, не вистачало у наших стосунках?

Чи готова ти працювати над стосунками?

Як, на твою думку, твої дії вплинули на стосунки?

Є 5 чітких порад щодо того, що робити, якщо запідозрив зраду / Фото teksomolika@freepik

По-третє, зверніться по допомогу до фахівця та людей, які вас підтримують. Знайдіть хорошого сімейного психолога (який має допомогти розібратися з емоціями), розробіть план самодопомоги, здобудьте соціальну підтримку (варто оточити себе людьми, які, як ви знаєте, підтримають вас і будуть поруч у найважчі часи).

По-четверте, прийміть рішення про майбутнє стосунків. Коли ви підтвердите свої підозри або виявите, що вони хибні, наступне, що потрібно зробити, – це прийняти рішення щодо ваших стосунків. Тобто чи хочете ви залишитися і покращити їх, чи краще розірвати їх і рухатися далі. Важливо, щоб ви обоє знали, чого хочете.

По-п'яте, вдавайтеся до самодопомоги. Дуже важливо, щоб ви робили те, що змушує вас почуватися добре і що вам подобається, що додає вам безпеки, душевної рівноваги й спокою, що допомагає розвивати душевні сили та дозволяє мати моменти, якими ви можете насолоджуватися.