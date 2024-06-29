Порнозвезда рассказала, что хотел от нее ухажер за более чем 100 тысяч долларов

Грейс – 26-летняя порнозвезда, которая зарабатывает пятизначные суммы в месяц. Правда, помогает в этом уже не так актерская деятельность, как наличие портфеля недвижимости на свыше 1,3 миллиона долларов США. Да вот незадача, этот фактор также затрудняет знакомства.

Грейс очень гордится тем, что сумела обеспечить себе хорошее финансовое положение, создавая онлайн-контент для взрослых. Но молодая актриса также обнаружила, что большое состояние – это не то, что нравится мужчинам.

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"Самая дикая вещь, которую когда-либо предлагал мужчина"

Она рассказала, что мужчины все еще не привыкли встречать женщин, "успешнее их". С другой стороны, по ее опыту, некоторые мужчины могут наслаждаться этим, "пользуясь преимуществами".

Некоторых мужчин это отпугивает, а некоторым, наоборот, нравится, что у меня есть деньги,

– сказала она.

По ее опыту, проблема часто в том, что такие мужчины очень быстро начинают выдвигать требования. К примеру, один ухажер предлагал ей купить ему авиабилеты первым классом и оплатить их международный отпуск.

А однажды она познакомилась с мужчиной в сети, и после элементарного чата и переписки "атмосфера" изменилась – когда он понял, что она занимается OnlyFans и довольно богата.

Грейс хочет найти мужчину, с которым будет чувствовать себя принцессой / Коллаж 24 Канала фотографий gracewearslace_

Они еще даже не ходили на свидания, а он уже предлагал ей начать покупать ему подарки: "Он начал присылать мне скриншоты одежды, духов и даже машины своей мечты".

Самая дикая вещь, которую предложил мне сделать мужчина – это купить ему автомобиль его мечты. Он стоил более 130 000 долларов США,

– рассказывала она.

Так он успешно убил потенциальный роман: "Я быстро отменила свидание и больше никогда с ним не разговаривала".

В другой раз она пошла на свидание с парнем, и он начал искать ее в интернете, пока они ужинали. А когда нашел ее аккаунт, начал расспрашивать, сколько она зарабатывает и со сколькими мужчинами спала. А потом заявил, что ужин будет за ее деньги. Понятно, что до второго свидания дело не дошло.

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Грейс сказала, что она не против быть кормилицей в отношениях, потому что достаточно трудно конкурировать с зарабатыванием миллиона австралийских долларов в год. Но она все равно хочет, чтобы ее партнер прилагал усилия.

Мне нужно, чтобы мужчина продолжал брать на себя инициативу, планировать и бронировать, чтобы я чувствовала себя принцессой, о которой заботятся, и чтобы я забыла, что плачу за это,

– объяснила она.

В конце концов, Грейс просто хочет найти мужчину, который бы не ожидал, что она всегда будет оплачивать счета.