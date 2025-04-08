Розписаний вручну в стилі Пікассо Porsche 911 продали у Нідерландах, і ось за скільки

Цей автомобіль Porsche 911 – не просто дорога і гарна машина. Це арткар, розписаний повністю вручну у стилі Пабло Пікассо, що робить модель єдиною у своєму роді.

Тобто, так, Porsche 911 GT3 самі по собі є сенсаційними машинами, але деякі виділяються ще більше. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

Дивіться також В які дні купити автомобіль, щоб він служив вірою і правдою роками

Porsche 911 GT3 – сублімація художнього та автомобільного мистецтва

Унікальний екземпляр Porsche 911 GT3 2018 року виставили на продаж у Нідерландах. Його ліврею повністю розписали вручну художники з роттердамської артгалереї AAA Fresh 123. Цей рухомий шедевр настільки ж рідкісний, наскільки й бажаний для фанатів та колекціонерів.

Що відомо про цей арткар? Це не просто про персоналізацію – лакофарбове покриття виконано повністю вручну художниками, чиї імена, утім, залишаються загадкою. Але точно відомо, навіть очевидно, що ліврея машини натхненна стилем Пабло Пікассо, що робить цей GT3 унікальним та гідним музею.

Porsche 911 GT3 самі по собі є сенсаційними машинами, але ця виділяється значно більше / Фото sjrsupercars

Утім, мабуть, він потрапив таки до приватної колекції. У перші дні квітня його придбали – за неймовірні 265 тисяч євро (це приблизно 12 мільйонів гривень). Звичайно, це набагато вище ціни стандартного 911 GT3 2018 року (десь 150 000 євро), але ж і цей Porsche не схожий на жоден інший.

Щодо характеристик самої машини: 4,0-літровий двигун на 500 кінських сил, семиступінчаста автоматична коробка передач, розганяється до 100 кілометрів на годину за 3,3 секунди. Машина створена як для доріг, так і для треку. Конкретно ця продана модель мала пробіг усього 18200 кілометрів.

Звісно, цей Porsche оснащений і всім необхідним для максимального задоволення від водіння. Це карбонові сидіння Weissach з триточковими гоночними ременями, пакет Clubsport для атмосфери гонок, пакет Sport Chrono для оптимізації продуктивності, місткий 87-літровий паливний бак, аудіосистема Bose для повного звукового занурення і так далі.