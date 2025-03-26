Експерт з автомобілів порадив дотримуватися способу економії, який дозволить скоротити споживання пального на чверть. 24 Канал завдяки Express розповість докладніше.

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Економію пального у дальніх поїздках можна посилити завдяки дуже простому рішенню

Щоб зекономити пальне, автоексперт Габріель Гемблетон закликав водіїв уникати їзди з певною швидкістю. Це особливо стосується далеких поїздок, у яких багато водіїв шукають прості способи видобути більше кілометрів з літра. За словами Габріеля, оптимальна швидкість руху може покращити економію пального на 25%.

Якщо їхати зі швидкістю 110 кілометрів на годину, то витрата пального приблизно на 10% більша, ніж за їзди зі швидкістю 100 кілометрів на годину.

А збільшення швидкості до 130 може призвести до збільшення споживання на 25% порівняно зі швидкістю 110.

Простіше кажучи, зниження швидкості всього на 10 – 20 кілометрів на годину, якщо це безпечно, може суттєво вплинути на економію пального.

Експерт з автомобілів порадив спосіб, який дозволить скоротити споживання пального на чверть / Фото prostooleh@freepik

Експерт наполягає, що крейсерська швидкість на трасі у 110 кілометрів на годину не завжди є найекономнішим варіантом. Бо навіть за вищої передачі більшість автомобілів все одно будуть обертатися з особливо високою швидкістю, щоб досягти цієї швидкості, спалюючи при цьому більше пального.

Тут варто врахувати, що різні машини мають різну швидкість для оптимальної економії пального під час руху на вищій передачі. Однак, як правило, це швидкість від 80 до 100 кілометрів на годину, коли двигун робить від 1 500 до 2 500 обертів на хвилину.

Габріель також порадив водіям обирати найкращі шини для свого автомобіля. Є багато виробників, що випускають спеціальні економні варіанти, які зменшують опір. А такі шини зменшують енергію, необхідну для підтримання руху автомобіля, що може допомогти заощадити пальне.