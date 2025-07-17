Найкращі пряні парфуми для чоловіків на будь-який смак: добірка з 10 від Esquire

Для приготування ідеальної страви ключову роль можуть мати спеції. А хіба не можна сказати те саме про аромати? Спеції у парфумах здатні миттєво змінювати відчуття від інших нот.

На ринку є багато пряних ароматів, тож ви завжди зможете знайти пряний парфум, який вам підійде. А щоб полегшити вам вибір, 24 Канал завдяки Esquire пропонує десятку кращих.

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Які пряні парфуми для чоловіків можна вважати насправді неперевершеними?

Як працюють спеції у парфумах? Вони змінюють все, відверто кажучи. Наприклад, ваніль нудотно солодка, але якщо додати до неї дрібку кардамону, запах перетворюється на дещо багатогранне і набагато цікавіше. То чому б не додати пікантності до свого ароматичного життя? Скажімо, ось із цими парфумами:

Cremo Spice & Black Vanilla Cologne Spray. Цей аромат не вдарить по гаманцю, та попри це пахне чудово і по-багатому. Чорна ваніль і тютюн надають йому солідності, а кардамон робить справді особливим.

Цей аромат не вдарить по гаманцю, та попри це пахне чудово і по-багатому. Чорна ваніль і тютюн надають йому солідності, а кардамон робить справді особливим. Old Spice Classic. Цей лосьйон існує вже майже століття, і його класичний аромат майже не змінився. Точну формулу тримають у секреті, але факт є факт – його свіжий та пряний аромат є незрівнянним та впізнаваним з першого подиху.

Цей лосьйон існує вже майже століття, і його класичний аромат майже не змінився. Точну формулу тримають у секреті, але факт є факт – його свіжий та пряний аромат є незрівнянним та впізнаваним з першого подиху. Eros Flame Eau de Parfum. Пряний аромат з атмосферою вечірки. Невимушений, веселий, зі свіжими нотами мандарина, лимона, квітів та деревини. Спеція, яка виділяє його – подвійна доза перцю у верхніх і середніх нотах.

Пряний аромат з атмосферою вечірки. Невимушений, веселий, зі свіжими нотами мандарина, лимона, квітів та деревини. Спеція, яка виділяє його – подвійна доза перцю у верхніх і середніх нотах. La Nuit De L’Homme. Елегантний пряний одеколон, ідеальний чоловічий нічний аромат, насичений кардамоном у верхній ноті, пом'якшений лавандою, вірджинським кедром і бергамотом у серці, а потім завершений базою з ветівера і пряного коріандру.

Десятка кращих пряних парфумів для чоловіків / Дивіться фото виробників