Звідки походить міф, що віскі може бути корисним

Міркування про те, що алкоголь може бути корисним, складні. Наука наразі не довела, що якась кількість спожитого алкоголю є дійсно корисною для людини.

Але ми зараз про віскі. Чи корисний він або принаймні чи кращий за інші алкогольні напої? Зрештою, він не калорійний, і, може, здатен принести щось добре нашому організму?

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Французький парадокс

Якось група вчених висунула ідею, що низький рівень серцевих захворювань серед французів може бути пов'язаний з їхньою схильністю до вживання вина, каже доктор Раджа Рей, кардіолог з Індії. Спочатку там мовилося тільки про червоне вино, але потім ідея екстраполювалася на інші види алкоголю, серед них і на віскі.

Термін "французький парадокс" з'явився у 1980-х роках, саме тоді світ вважав, що вживання червоного вина корисне для серцевого м'яза. А річ тут у тім, що червоне вино (як і віскі, до слова) містить антиоксиданти поліфеноли, які підвищують рівень так званого хорошого холестерину і в такий спосіб захищають серце.

Однак цей міф уже розвіяли. Доктор Рей нагадує, що нещодавні дослідження спростовують французький парадокс і свідчать, що алкоголь не корисний для серця або для здоров'я в цілому. А відносно низький рівень захворюваності на ішемічну хворобу серця серед французів насправді пов'язаний з цілою низкою різних факторів, зокрема з раціоном.

Чи корисний віскі для нашого організму й до чого тут французький парадокс? / Фото wirestock@freepik

Мовиться про середземноморську дієту, яка містить переважно фрукти, овочі, цільнозернові злаки, бобові й оливкову олію, а також обмежену кількість нежирного білка з риби та птиці.

А у 2023 році Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала заяву в журналі The Lancet Public Health. У ній вказано, що не існує такого поняття, як "безпечна кількість" алкоголю.

То що ж, тепер не вживати алкоголь?

Ні, все це не означає, що ви повинні викинути пляшки дорогого віскі та перейти на безалкогольну дієту. Американська асоціація серця рекомендує споживати не більше однієї склянки на день для дорослої жінки й двох склянок для дорослого чоловіка – за умови, що у них немає серйозних проблем зі здоров'ям.

Тобто вживання віскі в помірних кількостях насправді не впливає на ваше здоров'я якось серйозно. Ні в плюс, ні в мінус.