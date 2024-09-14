Но мы сейчас о виски. Полезен ли он или по крайней мере лучше ли других алкогольных напитков? В конце концов, он не калорийный, и, может, способен принести что-то хорошее нашему организму?

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Французский парадокс

Как-то группа ученых выдвинула идею, что низкий уровень сердечных заболеваний среди французов может быть связан с их склонностью к употреблению вина, говорит доктор Раджа Рей, кардиолог из Индии. Сначала там шла речь только о красном вине, но потом идея экстраполировалась на другие виды алкоголя, среди них и на виски.

Термин "французский парадокс" появился в 1980-х годах, именно тогда мир считал, что употребление красного вина полезно для сердечной мышцы. А дело здесь в том, что красное вино (как и виски, к слову) содержит антиоксиданты полифенолы, которые повышают уровень так называемого хорошего холестерина и таким образом защищают сердце.

Однако этот миф уже развеяли. Доктор Рэй напоминает, что недавние исследования опровергают французский парадокс и свидетельствуют, что алкоголь не полезен для сердца или для здоровья в целом. А относительно низкий уровень заболеваемости ишемической болезнью сердца среди французов на самом деле связан с целым рядом различных факторов, в частности с рационом.

Полезен ли виски для нашего организма и при чем здесь французский парадокс? / Фото wirestock@freepik

Речь о средиземноморской диете, которая содержит преимущественно фрукты, овощи, цельнозерновые злаки, бобовые и оливковое масло, а также ограниченное количество нежирного белка из рыбы и птицы.

А в 2023 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала заявление в журнале The Lancet Public Health. В нем указано, что не существует такого понятия, как "безопасное количество" алкоголя.

Так что же, теперь не употреблять алкоголь?

Нет, все это не означает, что вы должны выбросить бутылки дорогого виски и перейти на безалкогольную диету. Американская ассоциация сердца рекомендует потреблять не более одного стакана в день для взрослой женщины и двух стаканов для взрослого мужчины – при условии, что у них нет серьезных проблем со здоровьем.

То есть употребление виски в умеренных количествах на самом деле не влияет на ваше здоровье как-то серьезно. Ни в плюс, ни в минус.