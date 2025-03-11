На порталі Ampercar розповіли, як активувати одну з таких можливостей. 24 канал радо поділиться цією інформацією і з вами.

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Що буде, якщо затискати дві кнопки склопідйомника одночасно

Якби усі функції автомобіля змогли розташувати у вигляді кнопок на передній панелі, вона була б повністю забита. Тому чимало корисних, але, можливо, не часто згадуваних опцій приховані.

Звісно, є інструкції – та не так багато водіїв охоче ретельно їх штудіюють. На щастя, у нас є інтернет – і він здатен викрити все, що виробник сховав у нашому автомобілі. До прикладу, це функція з незвичайним використанням кнопок склопідйомників.

Ви не повірите, що станеться, якщо затиснути ці дві кнопки у вашій машині / Фото zenstock@vecteezy

Коли у вас виникає потреба підняти вікна за вимкненого запалення, кнопками склопідйомників зробити це не вдасться. Тобто доводиться витягувати та вставляти ключ. А якщо ви не водій, а пасажир, і мокрий сніг застав вас зненацька, коли водій відлучився?

Не варто хвилюватися – у більшості сучасних автомобілів є прихована функція, за допомогою якої ви можете обійти цей механізм та зачинити вікно без ключа. Потрібно лише активувати цей режим через правильну взаємодію з кнопками склопідйомників.

Отже, щоб підняти всі шибки, потрібно затиснути дві передні кнопки у верхнє положення. Зачекайте усього кілька секунд – і шибки почнуть плавно рухатися вгору та зрештою повністю закриються. Тільки не відпускайте кнопки зарано, бо в деяких моделях авто може не бути автоматичного режиму.